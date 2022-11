Roberta Makłowicza znają niemal wszyscy. To jeden z najsłynniejszych polskich dziennikarzy, podróżników i przede wszystkim krytyków kulinarnych. Przez lata pracy w telewizji zdobył olbrzymią sympatię widzów, którzy pozostali mu wierni i mimo że nie występuje już w telewizyjnej Dwójce, wciąż śledzą jego poczynania w sieci.

Robert Makłowicz. Styl, którego nie trzeba opisywać

Udajmy się w podróż sentymentalną i zobaczmy, jak Robert Makłowicz prowadził jeden z pierwszych odcinków programu kulinarnego "W 80 dań dookoła świata z Robertem Makłowiczem - Wędrówka 7: Staropolskim smakiem". Odcinek wyemitowano w grudniu 1998 roku. Dziennikarz jak zawsze elegancki – w koszuli, bordowej kamizelce i żółtym fartuchu – gotuje wraz z gośćmi programu. Ale na uwagę zasługuje przede wszystkim pierwsza scena odcinka. Robert Makłowicz w szykownym kapeluszu, długim, ciemnym płaszczu i jasnym, frywolnie przewiązanym szaliku jedzie saniami ciągniętymi przez konia. Dziennikarz zawitał do wsi Szerzyny koło Jasła, a konkretniej do przysiółku Betlejem, gdzie przybliżył tradycyjną galicyjską kuchnię bożonarodzeniową. Zobaczcie sami:

Robert Makłowicz ma ukraińskie, ormiańskie, węgierskie i austriackie korzenie. Szybko zdecydował się wyprowadzić z Polski. Na przełomie 1989-1990 mieszkał w Wielkiej Brytanii, gdzie pracował jako robotnik. Poznał wówczas wiele różnorakich kuchni. Kiedy wrócił do Polski, wiedział, że chce zostać krytykiem kulinarnym. Makłowicz wyróżnia się na tle innych dziennikarzy kulinarnych. Ma olbrzymią wiedzę. Podróże kulinarne i odkrycia okrasza zawsze wieloma anegdotami, nawiązuje płynnie do historii, historii sztuki. To efekt wszechstronnego wykształcenia. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim prawo, a później historię.

