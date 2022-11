Księżna Kate jest wzorem dla wielu kobiet. Jej klasa, styl oraz sposób bycia są inspiracją dla wielu. Musi się liczyć z tym, że inni będą ubierać się jak ona, czesać czy malować w ten sam sposób. To cena bycia rozpoznawalnym. Okazuje się jednak, że księżna Walii ma także własnego sobowtóra. Kobieta, która wygląda, jak ona zdobyła sławę z tego tytułu. Podobieństwo jest uderzające, nawet córka księżnej pomyliła kobietę z własną matką.

Księżna Kate ma sobowtóra. Podobieństwo jest ogromne

Wiele osób, chcąc być jak ich idol, upodabnia się do nich. Inwestuje w liczne operacje plastyczne, zmienia fryzurę, styl ubierania się. Są też osoby, które i bez tego są bardzo podobne do znanych osób. Jedną z nich jest Heidi Agan, która szczyci się mianem najbardziej podobnej kobiety do księżnej Kate w Wielkiej Brytanii. Problem z odróżnieniem kobiet miała sama księżniczka Charlotte, która po zobaczeniu zdjęcia sobowtórki w gazecie była przekonana, że to jej mama.

Heidi Agan po tym, jak zorientowała się, jak podobna jest do księżnej, zgłosiła się do agencji promującej sobowtórów gwiazd. Od tego momentu jej życie zmieniło się o 180 stopni. Nie pracowała już jako kelnerka, a podpisywała liczne kontrakty marketingowe. Jej profil na Instagramie o nazwie @katemiddletonlookalike śledzi prawie trzy tysiące osób. Podobieństwo do księżnej pozwoliło jej na pracę sobowtóra podczas eventów i ciekawych wydarzeń związanych z royalsami. Często gości też w telewizji, o jej życiu prywatnym rozpisują się plotkarskie gazety.

Heidi Agan razem z innymi sobowtórami członków rodziny królewskiej brała również udział w paradzie podczas Platynowego Jubileuszu Królowej Elżbiety II.

