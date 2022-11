Joanna Opozda i Antoni Królikowski w sierpniu 2021 roku wzięli ślub, a kilka miesięcy później zostali rodzicami syna Vincenta. Para jednak rozstała się jeszcze przed porodem i obecnie czeka na rozprawę rozwodową. Aktor związał się z inną kobietą, którą coraz śmielej pokazuje w mediach społecznościowych. Opozda i Królikowski toczyli medialny spór, w którym gwiazda zarzuciła byłemu partnerowi, że nie płaci alimentów. Przyznała też, że nie poświęca on zbyt wiele czasu synowi. Aktor natomiast zapewniał, że chce dogadać się z matką dziecka i bardzo zależy mu na Vincencie. Teraz Joanna Opozda, która chętnie dzieli się kadrami z synem, pokazała nowe, urocze nagranie.

Tak mieszka Joanna Opozda. Stylowo urządzone wnętrza robią wrażenie

Zobacz wideo Joanna Opozda pokazała nagranie z synem. Rozmawia z nim przed snem

Joanna Opozda na uroczym nagraniu z synem. Tak z nim rozmawia

Joanna Opozda na Instagramie dzieli się nie tylko zdjęciami z synem, ale również spostrzeżeniami na temat macierzyństwa. Na najnowszym nagraniu pokazała, jak przytula Vincenta i go usypia. Pytała go, czy idzie spać, na co on reagował głośnym gaworzeniem. Tego wieczoru raczej nie spieszyło mu się do wypoczynku.

Idziemy spać Vincent? Nie?

Następnie aktorka opublikowała zdjęcie ze śpiącym Vincentem.

W końcu zasnął - napisała.

Niedawno gwiazda filmu "Brigitte Bardot cudowna" pierwszy raz pokazała zdjęcie, na którym widać fragment twarzy syna, a fani zauważyli, że jest podobny do mamy.

Usteczka po mamusi.

Wielkie oczy po mamie i pełne piękne usteczka.

Ale piękny chłopiec. Chyba podobny do mamy.

W poście wyznała, że ma za sobą kolejną nieprzespaną noc i nie ukrywała, że jest już zmęczona.