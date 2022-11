Davido jest zdecydowanie jedną z największych gwiazd nigeryjskiej estrady, ale jego popularność rozpłynęła się też na inne kraje Afryki i pozostałych kontynentów. Artysta ma za sobą współpracę z takimi sławami jak Nicki Minaj czy Chris Brown. Światowe media właśnie poinformowały o ogromnej tragedii, która dotknęła rodzinę artysty.

Nie żyje syn nigeryjskiego artysty. "Strażnik zauważył go w basenie"

Trzyletni syn Davido i influencerki Chiomy Rowland został znaleziony martwy w basenie. Do tragedii doszło, kiedy rodzice chłopca byli poza domem. Ifeany był wtedy pod opieką niani i kucharza, którzy w pewnym momencie stracili chłopca z oczu. Gdy zorientowali się, że dziecko nagle rozpłynęło się w powietrzu, zaczęli poszukiwania, a ich finał okazał się dramatyczny.

Zaczęli gorączkowo szukać Ifeanyi w całym domu przez blisko 20 minut, aż strażnik zauważył go w basenie. Nikt nie potrafił wyjaśnić, jak chłopiec się tam znalazł - podaje BBC.

Aktualnie trwają ustalenia, co było przyczyną tragedii, chociaż najbardziej prawdopodobne jest, że maluch niefortunnie wpadł do basenu i utonął. Intensywnie przesłuchiwani są niania i kucharz, pod których opieką miał znajdować się chłopiec. Ciało Ifeanyiego zostanie poddane autopsji, w celu ustalenia, co było przyczyną śmierci chłopca.

Pod adresem Davido i jego narzeczonej płyną kondolencje z całego świata. Publiczne wyrazy współczucia nigeryjskiemu artyście składają fani, artyści i politycy. Pełne żalu słowa pojawiają się także na instagramowym profilu piosenkarza, na którym często pojawiały się fotografie jego ukochanego syna.