Zawarte z rozsądku małżeństwo księżnej Diany i (wówczas jeszcze) księcia Karola od początku było skazane na porażkę. 20-latka szła do ołtarza ze starszym od niej o 12 lat następcą tronu, wiedząc, że ten kocha inną, a z nią żeni się z polecenia rodziców. Księżna po latach wspominała, że idąc nawą główną świątyni czuła się jak prowadzona na rzeź. Najwyraźniej uznała jednak, że skoro powiedziało się "a", trzeba też powiedzieć 'b"... Zaaranżowany związek rozpadł się po dekadzie. Późniejszy rozwód był tylko formalnością. Królewski biograf Christopher Andersen w mającej się ukazać książce "The King: The Life of Charles III" przyjrzał się relacji byłych małżonków.

Diana łamała królewski protokół. W tych sytuacjach nic dla niej nie znaczył

Książę Karol odpychał Dianę i żartował ze swojej orientacji seksualnej

Zdaniem ekspertów od rodziny królewskiej Diana weszła w związek z księciem mając nadzieję, że koniec końców oczaruje go urodą i młodością, a tym samym sprawi. że małżonek zapomni o ukochanej Camilli. Nic podobnego jednak się nie wydarzyło.

Archiwalne zdjęcia księżnej Diany i księcia Karola znajdziecie w galerii w górnej części artykułu

Andersen pisze, że między mężem i żoną dochodziło do nieporozumień także w sferze łóżkowej. Diana podobno chciała normalnego związku seksualnego, ale Karol, zaangażowany uczuciowo gdzie indziej, nie spełniał jej oczekiwań.

Autor książki dotarł do lokajów zatrudnionych przed laty w wiejskiej rezydencji księcia Highgrove House. Byli pracownicy wspominają, że księżna "goniła za mężem po korytarzach, rzucając epitetami". Podobno w ferworze kłótni wyśmiewała też na głos jego obsesję na punkcie mało atrakcyjnej Camilli.

Dlaczego nie chcesz ze mną spać?! - wykrzykiwała, a słyszeli to wszyscy.

Członkowie służby posłyszeli nawet sarkastyczne odpowiedzi królewskiego syna:

Nie wiem, kochanie. Myślę, że mogę być gejem - kwitował.

Andersen, cytowany przez serwis Page Six, przypomina, że książę zaproponował żonie wstrzymanie pożycia seksualnego tuż po narodzinach księcia Harry'ego w 1984 roku.

Książę Harry kończy 38 lat. Pamiętacie, jak bawił się nago w Las Vegas?

Wiedzieliście, że między małżonkami było aż tak źle?

