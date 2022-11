Rafała Patyrę kojarzą przede wszystkim widzowie TVP i telewizji Trwam oraz słuchacze radia Maryja. Od 2020 roku współtworzy "Rodzinny ekspres", program emitowany na antenie telewizyjnej Jedynki, promujący wartości katolickie. Wcześniej związany był m.in. z "Pytaniem na śniadanie", "Teleexpressem" oraz współprowadził show "Dzień dobry, Polsko!". Dziennikarz ochoczo opowiada o swojej głębokiej wierze i życiu zgodnym z przykazaniami. Niedawno w rozmowie z "Dobrym tygodniem" opowiedział też o kryzysie małżeńskim sprzed lat, do którego sam się przyczynił.

Rafał Patyra o romansie i nieślubnej córce

48-latek przyznał w rozmowie z katolickim tygodnikiem, że miał problemy z dochowaniem żonie wierności. Wszystko dlatego, że w pracy spotykał "piękne kobiety:

W mojej pracy sporo się dzieje, szybko pojawiają się duże pieniądze, spotyka się piękne kobiety. One były moją słabością - stwierdził.

Nie skończyło się tylko na "słabości", bowiem Patyra uwikłał się w związek z kobietą, która urodziła mu dziecko. Z żoną doczekał się zaś trzech córek i syna. Fakt ten odnotowała nawet Wikipedia. O córce z nieformalnego związku, dziś już nastolatce, najsłynniejsza internetowa encyklopedia milczy.

Zdjęcia Rafała Patyry znajdziecie w galerii w górnej części artykułu

Jak opowiedział Patyra, trwał w rozdarciu, które określił jako "przeciąganie liny" przez trzy lata. Przez ten czas zastanawiał się, czy zostać z nową partnerką, czy może wrócić do żony. Wspomniał, że w tej kwestii doradzali mu znajomi, ale zdania były podzielone.

Żona wspaniałomyślnie wybaczyła mu zdradę. A nawet zasugerowała wspólny wyjazd do Częstochowy:

Słuchaj, jestem przekonana, że wszystko dobrze się skończy. Wiem, że idziemy jeszcze pod górę, ale widzę już szczyt tej góry, a tam świeci słońce - usłyszał od niej niewierny małżonek.

I tak małżeństwo przetrwało:

Z pomocą Boga zacząłem wychodzić z kryzysu.

Wygląda na to, że matka nieślubnej córki Patyry nie patrzy na sprawę tak optymistycznie. Zdaniem dziennikarza, buntuje ona przeciwko niemu dziewczynę. Kontakty między nim a nastolatką ograniczają się do okazjonalnych telefonów, ale słychać, że to rozmowy nie sprawiają jej przyjemności.

