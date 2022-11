"Ranczo", to kultowy serial Telewizji Polskiej, który zgromadził rzeszę fanów. Produkcja zadebiutowała w 2006 roku i zyskała ogrom widzów. Serial na stałe zagościł w sercach fanów. Aktorzy wcielający się w poszczególne role, do tej pory cieszą się popularnością. Magdalena Kuta w hitowej produkcji TVP wcieliła się w Leokadię Czerepach, przesympatyczną księgową. Teraz na aktorkę czekają nowe wyzwania. W odmienionej charakteryzacji jest trudna do rozpoznania. Sami zobaczcie.

Lodzia z "Rancza" przeszła całkowitą metamorfozę w hitowym serialu Netfliksa

Magdalena Kuta posiada ogromne doświadczenie w aktorstwie. Zadebiutowała w latach 80. Przed "Ranczem" zagrała m.in. w "Seksmisji", czy "Inferno". Jednak to dopiero kultowy serial Telewizji Polskiej przyniósł aktorce sławę. Teraz Magdalena Kuta pojawiła się w najnowszym hicie Netfliksa, jest zupełnie odmieniona. "Gang zielonej rękawiczki", to opowieść o trzech sprytnych złodziejkach w średnim wieku. Policja nieustannie je ściga, ale one znają pewne sztuczki, które pozwalają uniknąć konsekwencji. Trzy kobiety przed wymiarem sprawiedliwości ukrywają się w tajemniczym domu starców, gdzie fundują sobie drugą młodość.

Magdalena Kuta wciela się w rolę Zuzy i jest niemalże nie do poznania. Po długich, kręconych i rudych włosach nie pozostało ani śladu. Zastąpiła je siwa i krótka czupryna, która zdecydowanie nadaje jej charakteru. Aktorka z nieśmiałej i cichej księgowej stała się odważną kobietą petardą, należącą do gangu.

Po premierze serial Netfliksa stał się niekwestionowanym hitem. Zamierzacie obejrzeć "Gang zielonej rękawiczki", by zobaczyć Lodzie z "Rancza" w zupełnie odmienionej odsłonie?

