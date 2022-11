Wieloletni dziennikarz i były szef "Faktów" TVN, Kamil Durczok zmarł 16 listopada 2021 roku. Dziennikarz odszedł w szpitalu w Katowicach, w wyniku zaostrzenia przewlekłej choroby i zatrzymania krążenia. Kilka miesięcy później jego była żona Marianna Dufek również dziennikarka, zdecydowała się udzielić wzruszającego wywiadu, w którym wyznała m.in. jak dowiedziała się o śmierci byłego męża. Teraz Marianna Dufek za pośrednictwem mediów społecznościowych podzieliła się wspólnym rodzinnym zdjęciem z dawnych czasów.

Marianna Dufek wspomina Kamila Durczoka

Zdjęcie, które możemy zobaczyć na profilu w mediach społecznościowych Marianny Dufek zostało zrobione w noc sylwestrową w 2002 roku. Cała rodzina Durczoków spędziła ten magiczny czas w Istebnej w Beskidzie Śląskim.

Marianna Dufek nie zdecydowała się skomentować opublikowanego postu, za to internauci nie pozostali bez odzewu. W komentarzach nie szczędzili poruszających słów otuchy.

Na zawsze w pamięci.

Szanujmy dobre wspomnienia, a zdjęcie jest tą uchwyconą chwilą.

Piękna i smutna fota. Nie tak miało być... - piszą internauci na Facebooku.

Na początku kwietnia Marianna Dufek otworzyła się przed mediami w kwestii śmierci byłego męża. Dziennikarka w szczerej rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem przyznała m.in., że o śmierci Kamila Durczoka dowiedziała się sms-em od lekarza, który go reanimował. Dzięki temu kobieta mogła przekazać to synowi, zanim informacja dotarła bezpośrednio do mediów.

Choć nie brakuje mi go osobiście, żal mi. Nie znam drugiej osoby, która tak sobie zmarnowała życie - wyznała Marianna Dufek w rozmowie z "Fashion Magazine".

Syn Marianny Dufek i Kamila Durczoka niedawno obronił pracę magisterską. Mężczyzna posługuje się panieńskim nazwiskiem matki. Kamil Dufek odmówił przyjęcia spadku po ojcu, ze względu na jego długi.