Tatiana Okupnik wspomina koszmarny połóg. "W trakcie porodu przerwana cała tylna powięź pochwy"

Tatiana Okupnik jest jedną z bardzo niewielu gwiazd, które odczarowują fizjonomię macierzyństwa. Otwarcie mówi, co spotkało ją w czasie chcianej ciąży, porodu i później połogu. W rozmowie z Kamilem Baleją w podcaście "Tato, no weź!" wróciła do tamtych bardzo trudnych chwil. Jak sama wielokrotnie wspominała, jeśli jej historia pomoże choć jednej osobie, to znaczy, że warto mówić o takich rzeczach bez wstydu.

Tatiana Okupnik wspomina koszmarny poród. "Pielęgniarka nie widziała czegoś takiego w swojej karierze"

Zobacz wideo Tatiana Okupnik opowiada o trudach porodu i koniecznych badaniach

Tatiana Okupnik wspomina depresję w ciąży i koszmar połogu

Tatiana Okupnik w 2020 roku wyznała, że jej pierwszy poród zakończył się koszmarnymi komplikacjami zdrowotnymi, o których bardzo rzadko ktokolwiek ma odwagę opowiedzieć publicznie. Wokalistka po trwającym ponad 30 godzin porodzie cierpiała na rektocele, czyli "wypadanie" odbytnicy przez pochwę. Przypadłość ta jest bardzo rzadka, jednak kiedy Okupnik opowiedziała, co jej się przydarzyło, zaczęły się do niej zgłaszać inne kobiety po tych samych przejściach.

W rozmowie z Kamilem Baleją w podcaście "Tato, no weź!" wróciła do tych bolesnych wspomnień kolejny raz. Opowiedziała, jak działało jej ciało pod względem libido po przejściu połogu:

To też tłumaczy, dlaczego u mnie było minus 500 sto 900 libido. W trakcie porodu została mi przerwana cała tylna powięź pochwy, całe mięśnie zostały rozerwane - czyli nie możesz się wypróżniać, bo nie możesz przeć i tak dalej. Czyli wszystko było fajnie i się trzymało - i nagle to wszystko ci za przeproszeniem wypada. Czułaś się fajnie przed i z twoim ciałem było wszystko OK - ja się czułam zmysłowo, seks był w ogóle dla mnie bardzo ważny. A nagle jest coś takiego, że twoje ciało ci nie pozwala, nie myślisz o tym, bo wszystko się zmieniło, patrzysz na siebie i myślisz "masakra". Tak jakby nieadekwatnie do mojego wieku postarzała się moja część intymna - wyznała z bólem.

Pierwszym krokiem była operacja. Drugim - współczucie sobie - dodała

Wokalistka opowiada o swoich doświadczeniach, bo ma to potem realny wpływ na innych ludzi. Sama przyznała, że kiedy była w depresji w czasie ciąży, szukała informacji na ten temat w internecie i nie znajdowała nic. Jej samopoczucie z każdym kolejnym tygodniem było tylko coraz gorsze, tymczasem wszyscy tylko lukrowali rzeczywistość, pokazywali wyłącznie jasne strony, co nie pomagało. Podobnie wyglądało to w czasie połogu, gdy problemy, z jakimi Okupnik się mierzyła, były często bagatelizowane nawet przez lekarzy.

Jak czujesz dziewczyno, że coś jest nie tak, że nie wróciło do normy - szukaj do skutku. Te operację są na NFZ. Większość z tych problemów jest odwracalnych, tylko trzeba szybko reagować - zaapelowała.

