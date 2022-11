Programy śniadaniowe cieszą się dużą popularnością między innymi dlatego, że są transmitowane na żywo. To oczywiście wyzwanie dla prowadzących, których margines błędu jest bardzo mały. Ostatnio do niezręcznej sytuacji doszło w "Pytaniu na śniadanie". Ida Nowakowska zadała gościom prywatne pytanie, na które nie mieli zamiaru odpowiadać.

Zobacz wideo Ida Nowakowska o Cichopek i Kurzajewskim. "To się toczy na arenie publicznej"

Ida Nowakowska zaliczyła wpadkę w "Pytaniu na śniadanie"

Pasją Kamila Przybylskiego i Krzysztofa Bobera jest kostka Rubika. Podczas programu pochwalili się niezwykłymi umiejętnościami i ułożyli ją z zasłoniętymi oczami. Ida Nowakowska była pod wrażeniem i na koniec pozwoliła sobie otwarcie zapytać gości, czy mają partnerki. Ci nie chcieli odpowiedzieć i wyglądali na zmieszanych. Współprowadzący Tomasz Wolny, śmiejąc się, zaczął ich wtedy również namawiać na wyznanie.

Możecie to zdradzić, dlaczego nie?

'Pytanie na śniadanie' screen vod.pl/pytanienasniadanie

Zobacz również: Ida Nowakowska komentuje związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Celebrytka zorientowała się, że sytuacja zrobiła się niezręczna, pokrętnie próbowała więc tłumaczyć się z zadanego pytania.

Bo wiecie, my lubimy takie informacje. Znaczy nie my, tylko nasi widzowie, a widzki w szczególności. Telewizja, wiele ludzi nas ogląda.

Ostatecznie oboje nie zdradzili, czy mają partnerki. Kamil tylko puścił kilkukrotnie oczko do kamery, co Ida Nowakowska odebrała jako odpowiedź na pytanie i nie kontynuowała tego wątku. Dodała jednak, że goście wyglądają na bardzo fajnych facetów, czym być może chciała zachęcić damską część widowni do kontaktu z mistrzami kostki Rubika.

