Joanna Racewicz przez lata była związana z mediami publicznymi, gdzie pełniła funkcję m.in. prowadzącej programu "Pytanie na Śniadanie" w TVP2. Dziennikarka zdobyła sporą sympatię widzów, którzy chętnie śledzą jej dalsze losy w mediach społecznościowych. Jej działalność w sieci wywołuje sporo kontrowersji. Na Instagramie ochoczo pokazuje, jak dba o wygląd. Niedawno podzieliła się z widzami relacją z gabinetu kosmetycznego, w którym skorzystała z serii zastrzyków odżywiających skórę głowy. Ingerencja igłą okazała się być dosyć bolesna, ale dla urody jest w stanie sporo znieść. Racewicz nie ukrywa, że lubi korzystać z zabiegów medycyny estetycznej. Teraz wyznała, który z nich najbardziej przypadł jej do gustu.

Joanna Racewicz o ulubionym zabiegu medycyny estetycznej: To wymaga poświęcenia

Joanna Racewicz bardzo często musi mierzyć się z krytyką dotyczącą jej wyglądu. Dziennikarka jednak nie bierze sobie negatywnych komentarzy do serca. Przyznaje, że najważniejsze to dobrze czuć się we własnym ciele. Twierdzi, że jeśli ktoś ma kompleksy, które można zniwelować za pomocą ingerencji chirurga czy kosmetologa, to warto z takich dobrodziejstw skorzystać. W jednym z wywiadów została zapytana, który z zabiegów medycyny estetycznej jest jej ulubionym. Przyznała, że na tyle ingeruje w wygląd, że po jego wykonaniu przynajmniej dobę trzeba pozostać w domu.

Mezoterapia zdecydowanie. Fenomenalny zabieg, niekoniecznie inwazyjny, w tym znaczeniu, że on nie zmienia rysów twarzy, ale bardzo pięknie odżywia skórę. Trzeba, co prawda, pamiętać potem o dniu wolnym, bo oczywiście skóra jest nakłuta po prostu. Nie ma innej rady, ale fenomenalnie to działa - wyznała Joanna Racewicz w wywiadzie ze "Światem Gwiazd".

Nie wszyscy podzielają zdanie Joanny Racewicz. Wielu internautów na Instagramie prezenterki telewizyjnej wyraża sprzeciw, co do słuszności podobnych zabiegów. Część fanów jest ewidentnie przeciwna i uważa, że przez nie wszystkie kobiety wyglądają tak samo. Natomiast są też zwolennicy zabiegów medycyny estetycznej, dla których tego typu poprawki w wyglądzie są jak lekarstwo na kompleksy i niedoskonałości.

Uważacie, że zabiegi medycyny estetycznej powinny być tak powszechnie stosowane?