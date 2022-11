Pierwsze wydanie "Dzień dobry TVN" wyemitowano 17 lat temu. Pamiętacie te pary prowadzących?

"Dzień dobry TVN" obchodzi 17. urodziny. A to oznacza, że już za rok program będzie pełnoletni. Starszym kolegą w tym formacie jest tylko "Pytanie na śniadanie", które gości na antenie TVP. Podczas tych 17 lat na ekranie widzieliśmy naprawdę wiele ważnych osobowości telewizyjnych. W 2019 roku do ekipy prowadzących dołączyli Filip Chajzer i Małgorzata Ohme. Chwilę później, bo w 2020 roku nowymi prowadzącymi zostali: Paulina Krupińska i Damian Michałowski. W jesiennej ramówce powitaliśmy wówczas także Agnieszkę Woźniak-Starak i Ewę Drzyzgę. A w tym roku głośnymi prowadzącymi zostali Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński. A kto jako pierwszy zasiadał na kanapie w programie TVN-u?

Kinga Rusin i Marcin Meller

Pierwszymi prowadzącymi w 2005 roku byli Kinga Rusin i Marcin Meller. Wraz z nimi (na zmianę) program prowadzili także Magda Mołek i Olivier Janiak. Ale to Rusin i Meller oficjalnie powitali widzów w nowym programie. Para prowadziła śniadaniówkę przez trzy lata. W 2007 do Kingi Rusin dołączył Andrzej Sołtysik, a w 2008 roku - Bartek Węglarczyk. Jego miejsce zajął kilka lat później Piotr Kraśko. Rusin rozstała się z programem niedawno, w 2020 roku.

Chcę realizować swoje kolejne marzenia, wykorzystać swobodę i niezależność finansową, którą mam dzięki świetnie prosperującej firmie kosmetycznej - mojej dumie

- wyjawiła wówczas w wywiadzie.

Marcin Meller i Kinga Rusin w 'Dzień Dobry TVN' KAPIF

Magda Mołek i Olivier Janiak

Także od 2005 roku w programie pracowali Magda Mołek i Olivier Janiak. Dziennikarz szybko jednak pożegnał się z telewizyjnym show. Prowadzi do dziś inne programu w TVN-ie.

Olivier zawsze się śmiał, że dobrze, że ma mnie z boku, bo czuje się dzięki temu spokojny. Ale to też wynikało z tego, że ja już miałam doświadczenie w takim programie, a on nie. Jego urok, klasa i spokój dopełniały nasz duet

— wspomniała dziennikarka w wywiadzie dla Plejady.

Sopot Top of the Top Festival 2017. Olivier Janiak i Magda Mołek JAN RUSEK

Magda Mołek i Jolanta Pieńkowska

Do Magdy Mołek w 2006 roku dołączyła Jolanta Pieńkowska. Widzowi uwielbiali ten kobiecy duet. Ale już w 2007 roku nadszedł czas na zmiany. I do Jolanty Pieńkowskiej dołączył Wojtek Jagielski. Doszło do przetasowania prowadzących. Magda Mołek zaczęła prowadzić program z Marcinem Mellerem. W tym roku debiut w roli prowadzących miała też inna kochana przez widzów para.

Jolanta Pieńkowska i Magda Mołek Kapif

Dorota Wellman i Marcin Prokop

Mowa oczywiście o Dorocie Wellman i Marcinie Prokopie, którzy podbili serca widzów poczuciem humoru i uszczypliwościami, których sobie nie szczędzą. Tę gwiazdorską parę możemy oglądać na antenie cały czas!

Dorota Wellman i Marcin Prokop KAPIF

Prowadzących było wielu. Macie swoje ulubione pary?