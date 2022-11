Siostra Przybylskiej pokazała grób zmarłej. Ania byłaby wzruszona

Niedawno siostra Anny Przybylskiej wyjawiła, dlaczego aktorka nigdy nie wzięła ślubu z Jarosławem Bieniukiem. Przekonywała wtedy, że gwiazda miała przekonanie, że jej związek najbardziej cementują dzieci, a małżeństwo nie jest jej potrzebne. Teraz Agnieszka Kubera znów wspomina zmarłą. Opublikowała w mediach społecznościowych chwytające za serce zdjęcie.

Wojciech Bojanowski wspomina zmarłe dziecko

Siostra Anna Przybylskiej pokazała grób zmarłej aktorki

Kiedy zajrzymy na Instagram Agnieszki Kubery, w oczy rzucą nam się liczne zdjęcia Anny Przybylskiej. Teraz na InstaStories siostra aktorki podzieliła się fotografią jej grobu. Pomnik pełen jest zapalonych zniczy, co dowodzi, że pamięć o zmarłej jest bardzo żywa.

Jestem pewna, że Ania jest wzruszona.

Grób Anny Przybylskiej ig. agulka2002

Niedawno do mediów przedostały się informacje, że niektóre fragmenty z filmu o Annie Przybylskiej zostały usunięte. Do "Ani" nie trafiła między innymi wypowiedź Jarosława Bieniuka o snach, w których odwiedzała go ukochana.

Bardzo długo mi się nie śniła po śmierci. Pamiętam pierwszy raz, jak mi się przyśniła, to powiedziałem: "w końcu przyszłaś". To było kilka albo kilkanaście miesięcy po śmierci. Czasami przychodzi. (…) Czasami grozi palcem, czasem się śmiejemy, czasami się złościmy.

Do finalnej wersji nie trafiło także wspomnienie Andrzeja Piasecznego z planu serialowego.

Spotkaliśmy całą masę genialnych ludzi na planie "Złotopolskich", to był dar od losu, spotkanie z Anką, ale też z innymi aktorami.

Grób Anny Przybylskiej znajduje się na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni.

