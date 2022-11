Jacek Jelonek i jego partner poznali się w randkowym show Polsatu, gdzie uczestnicy walczyli o względy modela. Od razu dało się zauważyć, że między tą dwójką iskrzy, a widzowie nie mieli wątpliwości co do tego, że to właśnie Oliwer Kubiak skradł jego serce. Po zakończeniu emisji programu w końcu mogli ogłosić, że są razem i tworzą zgraną parę, która stara się siebie wspierać na każdym roku. Udział Jelonka w "Tańcu..." był jednak testem.

Partner Jacka Jelonka dementuje plotki o zdradzie

Ostatnio głośno jest o rozstaniu Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego. Aktor za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że mimo zakończenia relacji pozostają w dobrych stosunkach i wybrał się z byłą na wspólną wycieczkę do Londynu. Nasz reporter Maciej Lechociński postanowił wypytać Oliwera Kubiaka, czy nie obawia się, że show-biznes wpłynie na jego związek z Jackiem Jelonkiem. Przypomniał, że kiedy ogłoszono udział w "Tańcu z Gwiazdami" jego partnera, mówiło się, że ich relacja nie przetrwa.

Pierwsze, co się pojawiło po ogłoszeniu udziału Jacka w "Tańcu z Gwiazdami", to że będzie jakaś zdrada, związek się rozpadnie, pełno było nagłówków wyjętych z kontekstu - mówił Oliwer Kubiak w rozmowie z Plotkiem.

Partner Jacka Jelonka uważa, że zdążyli zbudować na tyle silną relację, że nie mają o co się martwić.

My mamy na tyle zbudowany silny związek, że wątpię, żeby cokolwiek, show-biznes czy programy, w których będziemy występować, na nas wpłynęły - dodał.

