Mike Tindall zdecydował się na udział w brytyjskim programie telewizyjnym "I'm Celebrity... Get Me Out Of Here", który polega na wysłaniu grupy celebrytów do australijskiej dżungli. Uczestnicy reality show będą musieli mierzyć się z trudnymi warunkami, panującymi w świecie dzikich zwierząt. Członek rodziny królewskiej zapewnia, że jest na to gotowy. Za występ w reality show zgarnie ogromną kwotę pieniędzy. Pikanterii dodaje fakt, że mężczyzna nie zawaha się zdradzić kilku smaczków dotyczących królewskiego życia.

Mike Tindall za udział w programie telewizyjnym zgarnie sporą sumę pieniędzy

Mike Tindall ma 44 lata i należy do rodziny królewskiej. To mąż Zary Phillips, córki księżnej Anny, rodzonej siostry króla Karola III i córki Elżbiety II. Wraz z żoną doczekali się trójki pociech. Przed laty czynnie uprawiał sport, grając zawodowo w rugby. Jakiś czas temu zakończył karierę, a teraz zdecydował się przyjąć zaproszenie do udziału w słynnym show. Mike za występ w programie otrzyma horrendalne wynagrodzenie. W sumie ma zgarnąć kwotę, której równowartość wynosi niemal 800 tysięcy złotych.

Jak podaje "Mirror", Mike przed wyjazdem do niebezpiecznej dżungli zasugerował, że nie ma problemu z tym, żeby w programie szerzej opowiedzieć o swoich krewnych i codzienności w pałacu Buckingham. Zapytany o to, jakie największe nieporozumienie dotyczące rodziny królewskiej chciałby wyjaśnić, odpowiedział krótko.

Jestem otwartą księgą - wyznał Mike Tindall.

Możemy się zatem spodziewać, że Mike Tindall nie będzie powściągliwy w wypowiedziach na temat swojej rodziny. Mężczyzna już rozpoczął nagrania do "Jestem gwiazdą... zabierz mnie stąd". Premierowe odcinki można oglądać na brytyjskim kanale ITV w każdą niedzielę o 21:00.

Jesteście ciekawi jak członek rodziny królewskiej poradzi sobie w dżungli, z daleka od cywilizacji?