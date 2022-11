Przemek Kossakowski i Martyna Wojciechowska uchodzili za zgraną parę. Obydwoje dzielili wspólne pasje. Ślub wzięli po trzech latach związku. Niespodziewanie, zaledwie trzy miesiące później media rozpisywały się o zakończeniu małżeństwa. Kossakowski miał wyprowadzić się od podróżniczki. Do dzisiaj nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do rozpadu związku. Sami zainteresowani nie zabierają głosu w tej sprawie. Przemek Kossakowski niedawno wydał książkę, w której bezpośrednio odniósł się do byłej żony. Nie przebierał w słowach. Teraz odniósł się do tego.

Przemek Kossakowski wbił szpilkę Martynie Wojciechowskiej. Teraz się tłumaczy

Dzieło dokumentalisty "Drobna nieuważność i inne historie" miała premierę 12 października. Kossakowski opowiada w niej o doświadczeniach, które go ukształtowały. Jeden z fragmentów książki porusza temat podróży. Uważny czytelnik szybko dopatrzy się w nim nawiązania do programu Martyny Wojciechowskiej "Kobieta na krańcu świata".

Najciekawsze historie to te opowiedziane przez zwykłych ludzi, a nie przez osoby sławne, medialne i znane z gazet. Żeby usłyszeć taką historię, nie trzeba jechać na koniec świata - brzmi fragment.

Wywołana burza zmusiła autora do reakcji. W "Dzień dobry TVN" Przemek Kossakowski wyjaśnił, co tak naprawdę miał na myśli.

To niesamowite, że ktoś, kto kreuje te wszystkie burze, nie jest zdeterminowany, aby przeczytać to, co jest napisane w książce. Wystarczy mu to, co jest napisane na okładce - skomentował.

Martyna Wojciechowska nie zareagowała na fragment książki byłego męża. W rozmowie z tygodnikiem "Na żywo" powiedziała, że zamknęła pewny rozdział za sobą, a teraz najważniejszy jest dla niej spokój.