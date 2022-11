Tak wygląda grobowiec Piotra Woźniaka-Staraka. Uwagę zwraca jeden detal

Trzy lata temu informacja o śmierci Piotra Woźniaka-Staraka wstrząsnęła całą Polską. 39-letni wówczas producent zginął w tragicznym wypadku, do którego doszło na jeziorze Kisajno. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 30 sierpnia na terenie jego rodzinnej posiadłości w Fuledzie na Mazurach, gdzie pochowano urnę z prochami. To niemal od razu wzbudziło kontrowersje wśród wielu osób. Finalnie rodzina zdecydowała się pochować zmarłego na warszawskich Powązkach. Zobaczcie, jak wygląda jego grób.

REKLAMA

Kto zmarł w tym roku? Polscy i zagraniczni aktorzy, dziennikarze i muzycy

Zobacz wideo Premiera filmu Piotra Woźniaka-Staraka "Ukryta gra". Pullman wspomina producenta: Podchodził do pracy z ogromnym entuzjazmem

Grób Piotra Woźniaka-Staraka na warszawskich Powązkach

Grobowiec Piotra Woźniaka-Staraka powstał we Włoszech i został w częściach przewieziony do Polski. Wykonano go z jasnego kamienia, a całość robi ogromne wrażenie. Wejście jest ogrodzone dużą gałęzią drzewa, do której przyczepiono świece i czerwoną różę, która każdego dnia jest wymieniana. W środku znajduje się duży świecznik i kwiaty.

Mogłoby się wydawać, że 1 listopada grób będzie tonąć w zniczach. Okazuje się jednak, że jego rodzina ceni sobie minimalizm i również w dniu Wszystkich Świętych zadbała o to, aby miejsce pochówku producenta prezentowało się elegancko. Dziennikarze portalu popularne.pl przygotowali krótkie nagranie, na którym możemy zobaczyć mauzoleum Piotra Woźniaka-Staraka. Jest tam tylko kilka lampionów, nie mogło również zabraknąć czerwonej róży.

Nietypowe uroczystości pogrzebowe Piotra Woźniaka-Staraka

Szczegóły pogrzebu Piotra Woźniaka-Staraka, który odbył się na terenie jego rodzinnej posiadłości w Fuledzie na Mazurach były utrzymywane w tajemnicy, wiadomo jednak, że był on dość nietypowy. Żałobnicy zdjęli obuwie i szli w kondukcie boso. Ich buty ustawiono w stronę jeziora i przystani, gdzie zginął producent.

Stępień wspomina zmarłego syna we Wszystkich Świętych. Słowa ściskają za serce