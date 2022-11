Zgadywanie, za kogo Heidi Klum przebierze się w tym roku, to w amerykańskim show-biznesie trwająca już od wielu lat tradycja. Niemiecka supermodelka od 2000 roku organizuje imprezy halloweenowe z udziałem gwiazd, a zaprezentowanie się w spektakularnym stroju to wręcz obowiązek zaproszonych gości. Nikt nie jest jednak w stanie przebić gospodyni, która przez lata występowała już m.in. jako Jessica Rabbit, Betty Boop, Kleopatra, zombie czy nawet starsza wersja samej siebie. W tym roku Heidi Klum i jej mąż Tom Kaulitz wystąpili jako para. On był rybakiem, a ona - przynętą.

Heidi Klum jako robak na Halloween. Ujawniła, co miała pod kostiumem

Heidi Klum na własną imprezę przybyła głęboko schowana pod wieloma warstwami różowej gumy, przebrana za niezwykle realistycznie wyglądającego, gigantycznego robaka. Kostium był przygotowany jak zwykle z dbałością o największe detale, a sama Klum dała z siebie wszystko. Nie miała nawet problemu, aby położyć się na ziemi i wijąc się, odpowiadać na pytania dziennikarzy.

Heidi Klum Agencja Gazeta

Mąż modelki przebrał się z kolei za rybaka z wydłubanym przez hak okiem. Para zdecydowanie skupiłaby na sobie uwagę Polskiego Związku Wędkarskiego.

Heidi Klum i Tom Kaulitz Agencja Gazeta

Strój Heidi Klum był zapewne tak spektakularny, jak niewygodny, dlatego modelka po zapozowaniu reporterom zdjęła z siebie przebranie. Pod spodem miała jedynie przezroczysty, przylegający do ciała kombinezon, ozdobiony błyszczącymi kryształkami. Cały czas miała jednak na twarzy makijaż, który wcześniej wtopił się w robaczy kostium. W tej wersji prezentowała się niezwykle seksownie, ale nadal dość upiornie.

Heidi Klum EastNews

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem! Więcej zdjęć niezwykłego przebrania modelki znajdziecie w galerii na górze strony.