Aktorka z "19 plus" ogłosiła, że jest w ciąży. Zapłakana zwróciła się do fanów

Anna Zuch w polskim show-biznesie zyskała popularność jako Lena Gawrońska w TVN-owskim paradokumencie "19 plus". Choć serial zniknął już z anteny stacji, Zuch cały czas ma ogromną rzeszę fanów, a obecnie rozwija karierę jako trenerka personalna. We wrześniu zeszłego roku celebrytka stanęła na ślubnym kobiercu z ukochanym Michałem, para zakończyła też budowę wymarzonego domu. Mimo to Anna Zuch nie była w pełni szczęśliwa. Pod koniec października wyznała na InstaStories, że musiała długo czekać z zajściem w ciążę.

Anna Zuch mówi o problemie z zajściem w ciążę. Apeluje do wszystkich, aby nie tracili nadziei

O ciąży Anna Zuch poinformowała fanów za pośrednictwem Instagrama. Celebrytka opublikowała fotografię, na której leży na łóżku w objęciach męża, a w ręce trzyma zdjęcie USG. Autorką ciążowej sesji jest koleżanka Zuch z planu "19 plus" Justyna Grzybowska.

Trenerka personalna ujawniła, że jest obecnie w 15. tygodniu ciąży i nie może doczekać się, kiedy jej pierwsze dziecko będzie już na świecie. Dojście do tego momentu bardzo dużo ją jednak kosztowało. Anna Zuch opowiedziała, że z powodu leczenia ona i jej mąż nie wiedzieli, kiedy będą mogli rozpocząć starania o dziecko. Kuracja gwiazdy "19 plus" mogła trwać nawet przez kilka lat.

Ostatni rok nie był łatwy, chyba najcięższy w moim życiu (...). Mimo że (...) zbudowaliśmy piękny dom z wieloma pokojami, które trzeba było wypełnić, to świadomość, że nie możemy, że jest nam zabronione przez jakiś czas, nie wiadomo jaki, bo kiedy skończę leczenie, ta data była niewiadoma (...). Ale się udało - mówi poruszona na InstaStories.

Anna Zuch przyznaje, że obecnie jest niezwykle szczęśliwa i wzruszona, jednak doskonale zdaje sobie sprawę, jak trudno jest obserwować inne pary oczekujące na dziecko, gdy samemu nie można zajść w ciążę.

Strasznie ciężko jest patrzeć na szczęście innych ludzi (...). Rozumiem wszystkie pary, które tak bardzo się starają i jest mi cholernie przykro z tego powodu, że tak się dzieje - opowiada Zuch.

Gwiazda "19 plus" dodała, że dostaje dużo wiadomości od kobiet, które są w podobnej sytuacji jak ona. Zaapelowała do nich, aby nie traciły nadziei.

Przyjdzie was czas. I wy, kochani, będziecie mogli się cieszyć i wy będziecie mogli się uśmiechać i będziecie mogli zobaczyć te wasze maleństwa razem z wami - podkreśliła.

Na koniec Zuch zaznaczyła, że jest obecnie zdrowa i czuje się dobrze. Przyszłym rodzicom gratulujemy.