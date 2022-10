Ile lat dzieli Cichopek i Kurzajewskiego? Nie tylko dla nich różnica wieku to żaden problem

Stereotyp, że mężczyźni wolą młodsze kobiety powoli odchodzi do lamusa. Również w polskim show-biznesie nie brakuje par, w których to partnerka jest starsza od ukochanego. W różnicy wieku między ukochanymi nie ma zresztą absolutnie nic złego. Te pary to udowadniają.

Ile lat ma Maciej Kurzajewski, a ile Katarzyna Cichopek?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niedawno ujawnili, że są razem (jak twierdzi Paulina Smaszcz, związek tych dwojga miał zacząć się już w 2019 roku). Wiele osób zastanawiało się, czy są równolatkami. Odpowiedź na pytanie, ile lat ma Katarzyna Cichopek jest prosta - celebrytka niedawno hucznie świętowała 40. urodziny. To właśnie z okazji tego jubileuszu wyleciała z Kurzajewskim do Izraela. A ile lat ma Maciej Kurzajewski? Dziennikarz 29 stycznia 2023 roku będzie świętował okrągłe 50. urodziny.

Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski Fot. Instagram.com/katarzynacichopek

Magdalena Boczarska od lat związana jest z Mateuszem Banasiukiem. Dzieli ich siedem lat różnicy. W 2017 roku powitali na świecie syna Henryka.

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk KAPIF.pl

Z kolei Magdalenę Cielecką i Bartosza Gelnera dzieli 16 lat. Zakochani spotykają się od dawna, ale dopiero niedawno zaczęli pokazywać w mediach społecznościowych, jak wspólnie spędzają czas.

Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner Instagram/ cielecka_magda.official

Spora różnica wieku jest też między Maciejem Orłosiem i Pauliną Koziejowską. Dzieli ich 22 lata. Oni sami jednak nie mają z tym żadnego kłopotu.

To wszystko siedzi w głowie. Najważniejsze, co jest w naszych głowach. Na co dzień nie myślę o tym w kategoriach - zaznaczył dziennikarz jakiś czas temu w "Dzień dobry TVN".

Ukochana Orłosia podkreśliła, że oni sami ani razu nie poruszyli tej kwestii.

W ogóle tego tematu nie omawiamy, poza tym, że pojawiały się takie informacje w mediach i komentarze - mówiła Koziejowska podczas tego samego wywiadu.

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska instagram.com/@paulina_koziejowska

O różnicy wieku w związku opowiedziała też jakiś czas temu Anna Cieślak. Przypomnijmy, że ją i Edwarda Miszczaka dzieli 26 lat.

Oczywiście łatwiej jest oceniać innych niż zająć się własnym życiem. Jeśli ludzie mają taką potrzebę, proszę bardzo. Nie jestem w stanie powiedzieć nic poza tym, że jestem szczęśliwa. To inni mają z tym problem, nie ja. Nie mam potrzeby tłumaczenia tego, bo to jest ich problem, że mają z tym problem - powiedziała aktorka w rozmowie z portalem kobieta.pl.

Anna Cieślak i Edward Miszczak Fot. @ankacieslak

Z kolei Marek Kondrat jest starszy od swojej żony Antoniny Turnau o 38 lat. Zakochani mieli zacząć się spotykać w 2012 roku, kilka lat po rozwodzie Kondrata z pierwszą żoną, Iloną. W 2015 roku pobrali się, a trzy lata później na świat przyszła ich córka, Helena.

Marek Kondrat i Antonina Turnau Agencja Gazeta

Jak widać to nie metryka jest tu najważniejsza.