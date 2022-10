W poniedziałek 31 października przekonamy się, kto wygra 26. już edycję "Tańca z Gwiazdami" w Polsce. O Kryształową Kulę zawalczą: Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński oraz pierwsza jednopłciowa para w historii show, czyli Jacek Jelonek i Michael Danilczuk. Obie pary radzą sobie na parkiecie świetnie, jednak nie wszystkim uczestnikom taneczne podrygi wyszły na dobre. Przypomnijmy te najmniej zdolne na parkiecie gwiazdy.

Krzysztof Rutkowski

Zacznijmy od Krzysztofa Rutkowskiego, który mierzył się z tańcem w najnowszej edycji. Partnerowała mu znana z "Love Island" Sylwia Madeńska, jednak jej nauka nie przyniosła zbyt wielkich rezultatów. Słynny detektyw ruszał się na parkiecie niczym kołek, co miało odzwierciedlenie również w ocenach jury. Najbardziej ostra była wobec niego Iwona Pavlović. Sam Rutkowski uważał, że jurorka mści się za to, że ten zajął się sprawą Wojtka z Zanzibaru, do którego tancerka przez wiele sezonów jeździła. Przygoda z "Tańcem z Gwiazdami" skończyła się jednak szybko dla celebryty, bo odpadł już w drugim odcinku.

Michał Szpak

Piosenkarz wystąpił w 13. edycji programu, ostatniej emitowanej jeszcze w stacji TVN. Partnerowała mu Paulina Biernat. Mimo dość skromnych umiejętności tanecznych, Michałowi Szpakowi udało się zająć nawet piąte miejsce. Iwona Pavlović chciała dać mu nawet minusowe punkty, a Janusz Józefowicz zabronił mu tańczyć jive'a.

Norbi

Wiosną 2015 roku o Kryształową Kulę próbował walczyć Norbi. Jego taneczna partnerka - Nina Tyrka starała się, jak mogła, jednak na nic przydały się jej wysiłki. Piosenkarz odpadł już w trzecim odcinku. Po nieudanej tanecznej przygodzie w Polsacie szybko jednak odnalazł miejsce w TVP, której jest twarzą do dziś.

Kasia Tusk

Mało kto pamięta, ale wiosną 2007 roku w programie wzięła udział również Kasia Tusk. "Taniec z Gwiazdami" na dobre otworzy jej drzwi do kariery w rodzimym show-biznesie. Mimo że na parkiecie nie radziła sobie najlepiej, udało jej się zajść całkiem daleko, bo aż do półfinału. Po latach sama zainteresowana niezbyt dobrze wspomina to taneczne doświadczenie.

Tańczyłam średnio, ale widzowie chyba mnie polubili i "trzymali" prawie do finału. A jednak bardziej niż z sukcesu cieszyłam się z... końca programu - powiedziała Tusk.

Jarosław Kret

Gdy pogodynek zdecydował się na udział w "Tańcu z Gwiazdami", miał konkurować w tej samej edycji ze swoją ówczesną partnerką - Beatą Tadlą. Niestety prezenter nie zachował się szarmancko, bowiem o ich rozstaniu najpierw poinformował media, a nie dziennikarkę, która o jego słowach dowiedziała się od reporterów podczas konferencji prasowej.

Sam taniec Jarosława Kreta pozostawiał również wiele do życzenia. Jurorzy nawet wróżyli mu tytuł najgorszego tancerza wszystkich edycji. Te słowa znalazły odzwierciedlenie również w głosach. Pogodynek odpadł w pierwszym odcinku. Po latach przyznał w jednym z wywiadów, że poszedł do programu jedynie dla pieniędzy. Co więcej, mierzył się wówczas z chorobą.

Byłem wtedy w ciężkiej depresji. Poszedłem do programu tylko po to, by zarobić pieniądze na szkołę dla syna. Ja nie umiem tańczyć i nie cierpię tego. Nie mogę powiedzieć, że dobrze się bawiłem - mówił.

Justyna Żyła

Justyna Żyła dotarła do piątego odcinka, a droga do niego była bardzo trudna. Nie tylko dla niej ze względu na bardzo srogie oceny jury i kąśliwe komentarze Iwony Pavlović, ale również dla Tomasza Barańskiego, który nie dogadywał się z celebrytką. Mówiło się, że gdy odpadli, poczuł wielką ulgę.