Roksana Węgiel, mimo że nie ma jeszcze nawet 18 lat, już może pochwalić się sporym doświadczeniem nie tylko w muzyce, ale również w show-biznesie. Na scenie występuje już od prawie pięciu lat, a w tym czasie zdążyła już wygrać Eurowizję Junior, nagrać kilka hitów i zdobyć setki tysięcy obserwujących w mediach społecznościowych. Młoda piosenkarka dojrzewa i nie ma już 13 lat, jak w czasie debiutu, o czym często zapominają komentujący internauci.

Roksana Węgiel eksperymentuje z wizerunkiem, co dokładnie dokumentuje w mediach społecznościowych. Coraz chętniej stawia na mocny makijaż i coraz odważniejsze stylizacje. Na najnowszym nagraniu, jakie zamieściła na TikToku, możemy obejrzeć, jak śpiewa krótki fragment piosenki o miłości do gangstera. W oczy rzuca się mocny makijaż i niemały dekolt piosenkarki, co tłumnie zaczęli komentować internauci.

W życiu bym nie powiedziała, że to Roksana Węgiel, gdybym nie spojrzała na nazwę.

Niedawno byłaś taka młodziutka.

Nie zaczaiłam na początku, że to ty - czytamy.

Wśród komentujących znalazło się również i wielu takich, którzy stanęli w obronie piosenkarki. Zaznaczyli, że to normalny wygląd jak na 17-latkę.

Jakim cudem ten czas tak leci.

Ludzie ona ma z 17 lat. To normalne.

Ej, ale wiecie, że ona ma 17, a nie 14? Musicie się przestawić z tej małej Roxi, że z roku na rok będzie doroślej wyglądać - pisali inni.

Kto ma rację w tym sporze?

