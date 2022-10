Małgorzata Rozenek na pikantnym zdjęciu z Radosławem Majdanem. Mieli ku temu powód

Październik na całym świecie uznawany jest za miesiąc Świadomości Raka Piersi, dlatego nazywa się go różowym październikiem. Wiele gwiazd wykorzystuje własne zasięgi i rozpoznawalność, aby szerzyć świadomość na temat raka i nawoływać do regularnych badań. Plotek razem z Adą Fijał, Idą Nowakowska czy Dodą, również zachęcał do badania piersi.

REKLAMA

Na Instagramie pod koniec października głos w związku z różowym październikiem zabrała również Małgorzata Rozenek. Opublikowała zdjęcie z Radosławem Majdanem.

Zobacz wideo Główny wróg Rozenek: zapach smażonego jedzenia! W jej domu panuje nietypowa zasada

Małgorzata Rozenek apeluje o regularne badanie piersi. Pomaga jej Radosław Majdan

Nie tylko kobiety nawołują do regularnych badań piersi. Wiele znanych mężczyzn również wspiera akcję, m.in. Robert Lewandowski, który zapozował z różową wstążką. Na zdjęciu Małgorzaty Rozenek, któremu towarzyszy opis, jest także Radosław Majdan. Mężczyzna z gołym torsem obejmuję ukochaną i trzyma ją za biust. Prowadząca "Dzień dobry TVN" ma na sobie sportowy komplet. W poście przytoczyła ważne dane dotyczące raka piersi.

Każdego dnia w Polsce na raka piersi umiera aż 15 kobiet. Czy wiesz, że w Polsce rak piersi stanowi około 23 % wszystkich zachorowań? W naszym kraju raka piersi diagnozuje się u 19 tys. kobiet rocznie, co oznacza, że codziennie ponad 50 Polek dowiaduje się o chorobie.

W dalszej części Małgorzata Rozenek wspomina o regularnych badaniach u lekarza, samobadaniu i ważnej roli partnerów.

Samobadanie jest niezwykle ważne, bo aż 80 % zmian w piersiach kobiety wykrywają samodzielnie (lub z pomocą partnera) na wczesnym etapie choroby. Dlatego drogie dziewczyny - badajcie się samodzielnie i u lekarza. Panowie - przypominajcie swoim kobietom o badaniach i stójcie na straży ich zdrowia.

Doda zachęca do badań piersi. Wystosowała ważny apel

Więcej na temat raka piersi przeczytasz TUTAJ.