Paulina Sykut-Jeżyna swoją medialną karierę rozpoczęła od udziału w "Idolu". Przez lata prowadziła program "Muzyczne listy" w stacji TV4, ale popularność przyniosła jej rola pogodynki Polsatu. Prezenterka zaskarbiła sobie też sympatię widzów w roli gospodyni show "Must be the music. Tylko muzyka" czy "Taniec z Gwiazdami". Celebrytka jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 358 tysięcy użytkowników. Wstawiła właśnie zdjęcie sprzed 20 lat. Uwagę zwróciły zwłaszcza jej włosy.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Sykut-Jeżyna w modnym, zwierzęcym wzorze

Paulina Sykut-Jeżyna wyszła za starszego partnera. Zdradza, jak im się układa

Paulina Sykut-Jeżyna na zdjęciu sprzed 20 lat. Fani: Jak wino

Prezenterka pochwaliła się starą fotografią. Trzeba przyznać, że od tamtego czasu nieco się zmieniła.

Kiedyś ludzie wymieniali się zdjęciami z dedykacją na odwrocie. Taką fotkę w albumie żony swojej, a koleżanki mojej, znalazł mąż jej, kolega nasz, Mariusz. Zdjęcie zrobione jakieś 20 lat temu. U jedynego fotografa w moich rodzinnych Puławach na osiedlu "Pod Wieżowcami". Mówili wtedy, że mam czarne włosy. Ja twierdziłam, że to ciemny brąz. Odwołuję - napisała Paulina Sykut-Jeżyna na Instagramie.

Stare zdjęcie wywołało poruszenie wśród fanów celebrytki.

Ja pamiętam ciebie Paulino jeszcze z czasów "Idola" w ciemnych włosach. Chyba to był 2002 rok?

Jak wino, nic się nie zmieniłaś. Cały czas tak samo piękna.

W blondzie zdecydowanie lepiej - czytamy.

To tylko niektóre komentarze, które pojawiły się pod postem Pauliny Sykut-Jeżyny na Instagramie. Także podzielacie opinię, że w blondzie prezenterce jest bardziej do twarzy?

Paulina Sykut-Jeżyna Fot. KAPiF

Więcej zdjęć Pauliny Sykut-Jeżyny znajdziesz w galerii na górze strony.

Sykut-Jeżyna pokazała, jak mieszka. Wrażenie robi złota podłoga w łazience. Wow!