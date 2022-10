Wymyślne stylizacje i kostiumy przy okazji świętowania Halloween stają się coraz bardziej popularne także wśród celebrytów. W tym roku Maffashion zrobiła furorę, wcielając się w Quebonafide. Marina Łuczenko-Szczęsna przebrała się za Czerwonego Kapturka, a Michał Szpak za Ralpha Kamińskiego. Stylizacje najczęściej spotykają się z uznaniem i zachwytem fanów, ale są wyjątki. Maja Bohosiewicz z mężem postanowiła przebrać się za Die Antwoord. Fani nie zostawili na nich suchej nitki.

Maja Bohosiewicz przebrała się z mężem za członków Die Antwoord i rozwścieczyła internautów: Nie ma to jak przebrać się za zwyrodniałych pedofilów

Maja Bohosiewicz pochwaliła się halloweenową stylizacją na Instagramie. Szybko okazało się, że inspiracją byli Ninja i Yolandi z południowoafrykańskiego zespołu Die Antwoord.

W kwietniu 2022 roku adoptowany syn Yolandi i Ninja, Gabriel "Tookie" du Preez, oskarżył ich o złe traktowanie, napaść seksualną i niewolnictwo na nim i jego siostrze Meisie. To dlatego wybór Mai Bohosiewicz i jej męża spotkał się z krytyką wśród obserwatorów na Instagramie.

Przecież oni są oskarżeni o molestowanie dziecka. Nie najlepszy dobór postaci na przebranie.

Niby sztos, ale oni są oskarżeni o znęcanie się i molestowanie przybranego dziecka.

Nie ma to jak przebrać się za parę zwyrodniałych pedofilów, znęcających się nad adoptowanym synem.

Smutno się na te wygłupy patrzy.

Czy tylko dla mnie jest to niesmaczne?

Wybór bardzo zły.

To tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod postem na Instagramie Mai Bohosiewicz. Musimy przyznać, że krytycznych słów było naprawdę dużo. Celebrytka postanowiła zareagować na krytykę i odniosła się do jednego z wpisów. To chyba jednak nie była przemyślana wypowiedź.

To jest Halloween. Edward Nożycoręki też nie był miłym panem, bejbs - powiedziała Maja Bohosiewicz.

Maja Bohosiewicz z mężem Fot. Instagram.com/majabohosiewicz

"Tłumaczenie" aktorki nie przekonało jednak jej obserwatorów.

Edward Nożycoręki to postać fikcyjna, na litość! A to są prawdziwi ludzie, którzy adoptowali dzieci, by je potem molestować i wykorzystywać do innych zwyrodniałych praktyk. Naprawdę nie czujesz różnicy, bejbs? - odpowiedział internauta.

Czy wy także podzielacie oburzenie fanów w tej kwestii?

