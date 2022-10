Iga Lis na co dzień nie uczestnicy w życiu polskiego show-biznesu. Córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa funkcjonuje z dala od mediów i nie udziela wywiadów dla prasy kolorowej. Jest o niej jednak głośno za sprawą związku z raperem, Taco Hemingwayem. W mediach społecznościowych jest za to zdecydowanie bardziej aktywna i od czasu do czasu wrzuca prywatne kadry. Tym razem pokazała stylizację w klimacie vintage. Trzeba przyznać, że w niebieskim płaszczu wyglądała cudnie.

Iga Lis w niebieskim płaszczu. "Skubana" ma oko do perełek w vintage stylu!

Po Instagramie Igi Lis można wysnuć wniosek, że uwielbia klimatyczne fotografie i pasjonuje się sztuką. Szczególnie zauważalne są nawiązania do mody lat 90. - szerokie spodnie i bluzy oraz fotografie w analogowym stylu. Wszystko to razem tworzy spójny content, którym córka znanej dziennikarki raczy swoich obserwatorów każdego dnia. Ostatnio postanowiła pochwalić się prostą, ale bardzo efektowną stylizacją. Wstawiła do sieci zdjęcie w długim płaszczu i prostych, szerokich spodniach. Niby prosto, ale to vintage klimat fotografii przykuł uwagę.

Iga Lis Instagram / Iga Lis screen

Trzeba przyznać, że Iga Lis ma świetne wyczucie stylu i w prostej stylizacji wyglądała bosko. Miło się patrzy na naturalną dziewczynę, która nie przegina z upiększającymi filtrami w mediach społecznościowych. Brawa należą się także za świetną pozę. Nie da się ukryć, że Iga Lis w przeszłości miała do czynienia z modelingiem, stąd jej wyczucie trendów i ciekawy gust modowy.