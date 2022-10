W ostatnich tygodniach o Macieju Kurzajewskim mówi się głównie w kontekście jego związku z Katarzyną Cichopek. Na początku października celebryci wybrali się w podróż do Izraela i postanowili w mediach społecznościowych przyznać się do tego, że są parą. Od tamtego czasu w mediach bardzo uaktywniła się była żona prezentera, Paulina Smaszcz, która wykorzystuje każdą okazję, żeby wbić mu szpilę. Wygląda na to, że dziennikarz nie ma teraz czasu, żeby zaprzątać sobie tym głowę. Przygotowuje się do ważnego wydarzenia. Pochwalił się tym na Instagramie.

Maciej Kurzajewskiego szykuje się do startu w maratonie. Już wkrótce leci do Stanów Zjednoczonych

Jedną z pasji Macieja Kurzajewskiego od lat jest bieganie. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" podzielił się na Instagramie informacją, że już wkrótce wylatuje z Polski. 6 listopada weźmie bowiem udział w nowojorskim maratonie.

Ostateczne odliczanie. To już za tydzień. Po czterech latach znowu pobiegnę w nowojorskim maratonie - napisał na InstaStories Maciej Kurzajewski.

W jednym z wywiadów Maciej Kurzajewski przyznał, że biegać zaczął, gdy miał 30 lat.

Chciałem poczuć na własnej skórze, czego doświadczają sportowcy, których spotykam podczas mojej pracy dziennikarskiej, oraz zyskać wiedzę, jak trudną robotę wykonują, by wspiąć się na mistrzowski poziom. Ja oczywiście daleki jestem od mistrzostwa, ale nawet będąc amatorem, mogłem poczuć ich wysiłek w biegach długodystansowych. (...) Mam teraz świadomość, że nawet jeśli ktoś nie wygrywa, to nie można mieć do niego pretensji o przegraną – zwłaszcza gdy jest to ranga mistrzowska – on na pewno dołożył wszelkich starań, by zrobić wszystko, co w jego mocy. Ale zrobiłem to też dla siebie - zaczął dziennikarz.

Podkreślił, że regularna aktywność fizyczna znacznie poprawiła jakość jego życia.

Regularna aktywność sportowa podniosła jakość mojego życia w sposób nieprawdopodobny, zarówno gdy chodzi o codzienne funkcjonowanie, jak też o zdrowie w długiej perspektywie. Myślę, że gdyby nie sport, nie czułbym się tak dobrze, tak młodo i nie miałbym takiej frajdy z przeżywania każdego dnia - powiedział w wywiadzie dla TVP.

