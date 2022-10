Rafał Brzozowski stał się jedną z największych gwiazd TVP i nie zanosi się, aby jego dobra passa miała się prędko zakończyć. Wokalista prowadzi teleturniej "Jaka to melodia", show "The Voice Senior" oraz widowiska muzyczne organizowane przez stację. Telewizja planowała też benefis piosenkarza, który świętował w zeszłym roku dziesięciolecie pracy artystycznej. Jego pozycji nie zachwiał nawet nisko oceniony przez jurorów i widzów występ podczas 65. Konkursu Piosenki Eurowizji w Rotterdamie, kiedy to okazało się, że "The Ride" zdobył jedynie 35 punktów. To dało muzykowi odległe 14. miejsce w półfinale i pogrzebało jego marzenia o zwycięstwie. Przez pewien czas wokaliście przestało się układać w życiu prywatnym - w zeszłym roku zaskoczył fanów informacją, że zakończył wieloletni związek z modelką, Anną Tarnowską. Ostatnio mówi się, że 41-latek znów jest zakochany, tym razem w osobie spoza show-biznesu, ale sam zainteresowany wymownie milczy. Być może więcej światła na jego sprawy sercowe rzucą teksty piosenek z ostatniej płyty, które mają być bardzo osobiste.

Rafał Brzozowski o koncercie i relacjach z kobietami

Wokalista wydał nowy album zatytułowany "Zielone I love you". Na płycie, utrzymanej w swingowych klimatach, znalazły się utwory będące w warstwie tekstowej zapisem doświadczeń artysty:

Ta płyta i ten koncert to moje historie, moje osobiste doświadczenia, które w muzyczne perełki zmienili dwaj panowie: Tomek Szczepanik, który skomponował muzykę i Maciek Jadowski, który napisał teksty. "Zielone I Love You" to płyta i koncert trzech facetów. Jeden włożył w nią swoje życiowe doświadczenia, drugi je poetycko opisał, a trzeci zamknął w swingowych klimatach - wyznał artysta cytowany przez Centrum Informacji TVP.

Okazją do zaprezentowania nowego materiały będzie koncert zorganizowany przez TVP:

Mam świetną wiadomość! Już w niedzielę, na TVP1 zaraz po programie "Jaka To Melodia" o godzinie 18:20 odbędzie się koncert, promujący moją najnowszą płytę "Zielone I Love You" - napisał na Instagramie Brzozowski.

Jak podaje fakt.pl, gwiazdor szczególnie dużo miejsca poświęcił relacjom damsko-męskim, a z tymi w minionym roku nie było najlepiej. Niuanse te podsumował dość cierpko:

Mówi się, że wiele kobiet zakochuje się w niewłaściwych facetach, bo niewłaściwi faceci nauczyli się mówić właściwe rzeczy. Zdarzają się też niewłaściwe kobiety, które mówią właściwe rzeczy. I faceci im wierzą. Ja w każdym razie uwierzyłem - czytamy w serwisie.

Podczas niedzielnego występu artysta wykona też kilka utworów-niespodzianek dla fanów, w tym piosenkę "My Way" z repertuaru Franka Sinatry. Nie po raz pierwszy Brzozowski bierze się za klasyczne brzmienia. Przypomnijmy, że w 2016 roku wydał krążek "Moje serce to jest muzyk, czyli polskie standardy" z interpretacjami utworów sprzed lat.

