Nowy etap w związku Marcina Hakiela. Wszystko pokazał w sieci. Robi się poważnie

Podczas gdy Katarzyna Cichopek przeżywa z pewnością niełatwe chwile po tym, jak Paulina Smaszcz ujawniła jej relację z Maciejem Kurzajewskim, Marcin Hakiel zdaje się cieszyć pełnią życia. Tancerz nie tylko w żaden sposób nie komentuje nowej relacji jego byłej żony (czego nie można powiedzieć o byłej partnerce Kurzajewskiego), ale też skupia się na budowaniu szczęścia u boku nowej partnerki. Choć Hakiel nadal nie ujawnił jej personaliów ani nie pokazał twarzy, wrzucił do mediów społecznościowych kilka zdjęć, z których wynika, że nowa ukochana i jej córka znakomicie dogadują się z dziećmi tancerza.

Marcin Hakiel podczas rodzinnego weekendu. Wstawił nowe zdjęcia partnerki

W ostatni weekend października tancerz i jego wybranka wraz z pociechami pojechali zwiedzać malowniczo położony zamek w miejscowości Kórnik w Wielkopolsce. Korzystając z pięknej pogody, udali się na jesienny spacer i wybrali do miasteczka dyniowego, co było z pewnością sporą atrakcją dla dzieci. Jak wynika ze zdjęć Hakiela, jego córka i córka jego partnerki są mniej więcej w podobnym wieku i błyskawicznie złapały kontakt. Wygląda też na to, że ośmioletnia Helena bardzo polubiła ukochaną taty, bo chętnie trzymała ją za rękę.

rodzinny weekend Marcina Hakiela instagram.com/@marcinhakiel

Tancerz nadal chroni jednak zarówno prywatności nowej wybranki, jak i jej córki, i nie zdecydował się pokazać ich twarzy. Niewykluczone, że nieprędko zdecyduje się ujawnić, kim jest tajemnicza blondynka. W rozmowie z serwisem Fakt Marcin Hakiel przyznał bowiem niedawno, że tęskni za normalnością. Być może oznacza to, że nie chce kolejnego medialnego związku.

Lubię normalne życie i spokojny rytm dnia. Myślę, że to jest moje marzenie. Staram się żyć tak, żeby to szczęście po prostu było w moim życiu, bo w dużej mierze od nas zależy - mówił w rozmowie z portalem.

Przypomnijmy, że to, że w życiu Hakiela pojawił się ktoś nowy, Plotek ustalił już w lipcu. Nasz informator przekazał, że para poznała się przez internet i wówczas byli razem już od kilku tygodni.