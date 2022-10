Małgorzata Rozenek wielokrotnie udowadniała, że jeśli się w coś angażuje, to robi to na sto procent. Niezależnie, czy chodzi o pracę w telewizji, walkę o ważne dla niej kwestie społeczne, przygotowywanie sukni na bal TVN-u czy dekorowanie domu. Rozenek, która fanką Halloween jest od dawna, kilka lat temu z okazji upiornego święta zorganizowała nawet przebieraną imprezę, na której stawili się najsłynniejsi polscy celebryci. Póki co nie wiadomo, czy Majdanowie planują domówkę również w tym roku, ale nie ulega wątpliwości, że do halloweenowych przygotowań "Perfekcyjna" przykłada się jak zwykle bardzo porządnie.

Tak wygląda dom Małgorzaty Rozenek przygotowany na tegoroczne Halloween

Za przystrajanie domu Rozenek zabrała się w sobotę, dwa dni przed wyczekiwanym świętem. Prowadząca "Dzień dobry TVN" zawiesiła na drzwiach dekoracyjne wieńce, a przed wejściem rozwiesiła pomarańczowo-czarne girlandy w kształcie dyń. Prawdziwe - jak zakładamy - dynie, stanęły także przed domem celebrytki tuż obok dekoracyjnych czaszek.

Małgorzata Rozenek instagram.com/@m_rozenek

Nie mniej bogato jest również we wnętrzu posiadłości Majdanów. Gwiazda TVN-u postanowiła zostać przy pomarańczowo-złotym schemacie kolorystycznym i w różnych miejscach domu poustawiała niewielkie dynie, idealnie pasujące do reszty wystroju. Małgorzata Rozenek musi być ogromną fanką kościotrupów, bo ten motyw dominuje także we wnętrzu.

Małgorzata Rozenek instagram.com/@m_rozenek

Prowadząca "Dzień dobry TVN" uchyliła także rąbka tajemnicy na temat tegorocznego przebrania. Jak na razie wiadomo jedynie, że do jej stroju potrzebne były bardzo długie doczepiane włosy, a także mocny makijaż. Kilka tygodni wcześniej w rozmowie z JastrząbPost przyznała, że chciałaby zaangażować w przebranie całą rodzinę.

Tam jest myśl dotycząca przesłania. (...) Wymaga to dużej charakteryzacji i przygotowania nas jako rodziny, bo na pewno chciałabym, żeby cała rodzina wzięła w tym udział. Więc tak się zastanawiam czy damy radę czasowo. Ale jak damy radę, to byłoby fajnie - wyznała.

