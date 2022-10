Lara Gessler często podkreśla, że dzieci są jej całym światem. Młoda restauratorka poświęca im każdą wolną chwilę i jest z nich bardzo dumna. Wspólnie z mężem Piotrem Szelągiem wychowuje dwuletnią córkę Nenę oraz niedawno narodzonego syna Bernarda, który przyszedł na świat w połowie września 2022 roku. Lara często dzieli się fotografiami pociech w sieci. Ostatnio pokusiła się o zestawienie zdjęć swoich i Neny, by uciąć wszelkie spekulacje, jakoby jej córka była podobna wyłącznie do swojego taty.

Zobacz wideo Magda Gessler zachwycona manierami wnuczki: Elegancka Nena

Lara Gessler pokazała zdjęcie z dzieciństwa. Nena jest podobna do mamy?

Lara Gessler znalazła się w show-biznesie już jakiś czas temu. Od razu zyskała ogromną sympatię, szczególnie fanów Magdy Gessler. Młoda mama stara się być w stałym kontakcie z obserwatorami na Instagramie. Chętnie publikuje zdjęcia nie tylko swoje i męża, ale także dzieci. Kilka wpisów internautów pod zdjęciami starszej z pociech zasugerowało, że Nena to skóra zdjęta z ojca. Lara postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości na temat podobieństwa córki do niej i Piotra. Jako dowód, opublikowała swoją fotografię z dzieciństwa. Fotkę z dawnych lat zamieściła na InstaStories, przy okazji zestawiając obok drugi kadr, na którym znalazła się jej córka. Tym samym udowodniła fanom, że mała Nena posiada podobne rysy twarzy, co sławna mama.

Lara Gessler o podobieństwie Neny do niej fot. Instagram /@lara_gessler



Opublikowane InstaStories Gessler opatrzyła jeszcze zabawnym hasztagiem, w którym napisała: "Tak, moja córka jest do mnie podobna". Tym samym zaznaczyła, że przekomarzanie się internautów na temat tego, czy Nena bardziej przypomina mamę czy tatę, jest zupełnie niepotrzebne. Wpisem ucięła temat i dała wszystkim jasno do zrozumienia, jaka jej zdaniem jest prawda.

Lara Gessler o podobieństwie Neny do niej fot. Instagram /@lara_gessler

Widzicie podobieństwo Neny do sławnej mamy?