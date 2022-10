Co roku, przy okazji Halloween, celebryci prześcigają się w wymyślaniu najciekawszych kostiumów na przebranie. Za mistrzynię w halloweenowych stylizacjach uważa się od lat niemiecką modelkę Heidi Klum. W Polsce to święto też zyskuje coraz większe grono zwolenników. Teraz do zabawy dołączyła Katarzyna Tusk. Influencerka postanowiła wcielić się w rolę Hermiony Granger z "Harry'ego Pottera".

Katarzyna Tusk przebrała się za Hermionę z "Harry'ego Pottera": Wyszedł trochę Hagrid. Fani mają inne zdanie

W filmowej serii o Harrym Potterze postać Hermiony Granger zagrała brytyjska aktorka Emma Watson. Katarzyna Tusk bardzo skrupulatnie przygotowała elementy swojego kostiumu na Halloween. Nie mogło więc zabraknąć czarnej peleryny, plisowanej spódnicy i charakterystycznego krawata z logiem Gryffindoru.

Katarzyna Tusk nie zapomniała także o fryzurze Hermiony. Postawiła więc na rozpuszczone i napuszone włosy. Córka Donalda Tuska nie była chyba jednak do końca zadowolona z efektu. Samokrytycznie przyznała, że w takich włosach przypomina trochę postać Hagrida.

Miała być Hermiona, ale wyszedł trochę Hagrid - napisała Katarzyna Tusk na Instagramie.

Fani celebrytki byli jednak innego zdania. W komentarzach pojawiło się wiele komplementów.

Kasia, właśnie ty jesteś podobna do Emmy.

Wcale nie jak Hagrid! Pięknie!

Hermiona udała się obłędnie.

Ekstra! Faktycznie podobieństwo jest.

Jest Hermiona. Bez dwóch zdań.

To tylko niektóre komentarze, które pojawiły się pod postem Katarzyny Tusk na Instagramie. Dodajmy, że nie tylko ona zdecydowała się na przebranie Hermiony podczas tegorocznego Halloween. Na ten sam pomysł wpadła także Wiktoria Gąsiewska, która pojawiła się w stroju Hermiony na tematycznej imprezie Harry'ego Pottera.

