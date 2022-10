Kim Kardashian i Kylie Jenner są jednymi z najbogatszych celebrytek na świecie. Przy okazji przygotowywania się do różnego rodzaju świąt nie muszą liczyć się z kosztami. Oddają się szaleństwom zakupowym, wybierając często drogie przedmioty i stroje, a wszystko tylko po to, by oddać klimat danego wydarzenia. Z okazji zbliżającego się Halloween nie odmówiły sobie upiornych dekoracji i wyszukanych kostiumów. Kim zamieniła swój dom na willę z horroru, a Kylie przebrała się za główną bohaterkę filmu pt. "Narzeczona Frankensteina". Wyszło upiornie, ale całość robi ogromne wrażenie.

Zobacz wideo Kim Kardashian i Kylie Jenner wyprawiły świąteczną imprezę swoich marek

Kim Kardashian wystroiła wejście do domu czaszkami

Internauci nie mogą wyjść z podziwu tegorocznych dekoracji willi Kim Kardashian. Celebrytka zatrudniła cały sztab ludzi, który przygotował niesamowite ozdoby. Efektem finalnym wystroju pochwaliła się na Instagramie. Przerażające okazało się udekorowanie wejścia do domu trupimi czaszkami. Nad drzwiami zawisło kilkadziesiąt kościstych "twarzy".

Kim Kardashian - dekoracje na Halloween fot. Instagram

Posesja Kim Kardashian została udekorowana "rękami" wydobywającymi się z ziemi

Kim Kardashian zadbała o najmniejsze detale. Jej willa prezentuje się naprawdę koszmarnie, a wykonane na specjalne zamówienie dekoracje wzbudzają podziw i grozę. W ogrodzie stanęły dwa gigantyczne "drzewa" wykonane z trupich kości i czaszek. Na szerokości całej alejki można ujrzeć gipsowe dłonie, które jak się okazało, są odlewem dłoni jej bliskich.

To moja ulubiona dekoracja. Możecie zobaczyć ręce moich dzieci, siostrzenic i siostrzeńców, a także przyjaciół - zdradziła Kim na Instagramie.

Kim Kardashian - dekoracje na Halloween fot. Instagram

Kylie Jenner postanowiła zaszaleć z kostiumem. Zainspirowała się nietypową postacią z horroru

Kylie Jenner nie raz informowała fanów, że uwielbia przebieranki z okazji Halloween. W bieżącym roku zapragnęła wcielić się w postać z horroru pt. "Narzeczona Frankensteina" z 1935 roku. Sztab stylistów przygotował jej wymagającą fryzurę, charakterystyczny makijaż i niemalże idealnie odwzorowaną stylizację. Trzeba przyznać, że na zdjęciach, które Jenner wrzuciła do sieci, podobieństwo do prawdziwej bohaterki filmu jest uderzające.

Kylie Jenner - przebranie na Halloween 2022 fot. Instagram @kyliejenner

Kylie zdecydowała się nawet na sesję zdjęciową inspirowaną scenami z filmu. Obserwatorzy celebrytki byli zachwyceni idealnie odzwierciedlonymi ujęciami i dopracowanymi elementami całej stylizacji.

Kylie Jenner - przebranie na Halloween 2022 fot. Instagram @kyliejenner

Trzeba przyznać, że pomysłowość sławnych sióstr z okazji Halloween jest w tym roku naprawdę zadziwiająca. Internauci bezspornie przyznają, że upiorna willa Kim i przebranie Kylie prezentują się wspaniale.