Natalia Kukulska jest obecna na scenie muzycznej, odkąd skończyła dziesieć lat. Zadebiutowała wykonując utwór "Puszek Okruszek", który otworzył jej drzwi do wielkiej kariery. Wielu fanów wciąż nie może uwierzyć, że wokalistka, którą znają od jej wczesnej młodości ma już dorosłe dzieci i niedawno skończyła 46 lat. Ostatnio artystka wróciła do przeszłości, a wszystko za sprawą zdjęć opublikowanych w mediach społecznościowych. Natalia wrzuciła do sieci kilka kadrów, wykonanych 25 lat temu. Fani nie kryli zachwytu i ochoczo skomentowali jej fotografie.

Zobacz wideo Natalia Kukulska obchodziła urodziny na scenie

Natalia Kukulska podzieliła się zdjęciami sprzed lat. Żartobliwie wspomniała swoją dawną figurę, a fani nie szczędzili komplementów

Natalia Kukulska pozostaje ze swoimi fanami w stałym kontakcie nie tylko podczas koncertów, ale także za pomocą Instagrama. Ostatnio podzieliła się z internautami fotografiami, wykonanymi podczas pracy nad albumem "Puls" z 1997 roku. Od jego premiery minęło 25 lat, a miłośnicy artystki nadal darzą go ogromnym sentymentem. Kukulska zdradziła, że także z rozrzewnieniem wspomina tamten okres i w związku z tym szykuje pewną niespodziankę. Zwróciła też uwagę na swój brzuch, który widać w całej okazałości na jednym ze zdjęć z dawnych lat.

Się miało brzuch... tzn. się go nie miało - podpisała w zabawny sposób post na Instagramie.

Fani nie pozostawili dawnych ujęć Natalii Kukulskiej bez komentarza. Opublikowana przez artystkę sesja zdjęciowa wywołała u obserwatorów sentymentalną podróż do lat 90-tych.

Wszystkie piękne. Cała sesja do "Pulsu" była boska. Świetne były te stylizacje i te loki.

Moja idolka z plakatu. Uwielbiam. Od płyty "Puls" wszystko się zaczęło. Mocno te zdjęcia wryły się we wspomnieniach.

Na każdym wyglądasz jak bilion dolarów. Uwielbiałam tę płytę. Piękne czasy, muzyka i słowa. Piękne lata - czytamy na Instagramie.

Natalia Kukulska w 2022 roku wydała album w kultowym formacie "MTV Unplugged". To zapis wyjątkowego koncertu, podczas którego artystka zaśpiewała przy akompaniamencie wyłącznie instrumentów akustycznych. Chcielibyście żeby wokalistka ponownie wydała utwory w stylu albumu "Puls"?