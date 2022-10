Sukhmin Garcha pochodzi z miasta Vancouver w zachodniej części Kanady, od kilku lat jest związana z Shirazem Brarem. Niedawno kobieta poczuła, że jest gotowa na małżeństwo. Zrozumiała, że jej ukochany jest tym jedynym. Postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Zamiast czekać na oświadczyny od mężczyzny, sama wręczyła mu pierścionek.

Podczas popołudniowego wyjścia na plażę, Sukhmin Garcha oświadczyła się swojemu partnerowi. Całe wydarzenie zostało nagrane, a następne opublikowane w mediach społecznościowych. Mimo stresu oświadczyny zostały przyjęte. Obecnie para jest w trakcie przygotowań do ceremonii ślubnej. Niestety od momentu wstawienia filmiku na TikToka kobieta mierzy się z ogromnym hejtem. Wiele internautów krytykuje ją przede wszystkim za to, że jest niecierpliwa. Według nich kobieta powinna poczekać na oświadczyny ze strony partnera, a nie sama wychodzić z inicjatywą.

Sukhmin Garcha zdradziła, że najwięcej niemiłych wiadomości dostaje od innych kobiet, co jest dla niej zaskakującym zjawiskiem. Garch była niemal przekonana, że internautki będą ją wspierać i podziwiać jej odwagę. Nie przypuszczała nawet, że przez oświadczyny ukochanemu mężczyźnie spadnie na nią fala hejtu. Kobieta wyznała jednak, że nie zamierza się przejmować przytykami, skupia się na przygotowaniach do najpiękniejszego dnia jej życia. Oprócz tego wyraziła nadzieję, że w najbliższych lata społeczeństwo ulegnie zmianie i oświadczyny kobiety nie będę stanowiły powodu do krytycznych ocen.