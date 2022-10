Wasz ulubiony format "Koło Plotka" zagościł u nas na dobre. W ostatnim odcinku pojawiła się Julia Żugaj, która wyznała między innymi, kto z Domu X jest jej najbliższy. Teraz pora na Lanberry - jurorkę "The Voice of Poland", która w "Kole Plotka" zdradziła, za co kocha Małgorzatę Rozenek. Tego chyba nikt się nie spodziewał. Przyznała także, że nie zna twórczości Bedoesa. Co jeszcze powiedziała? Sprawdzisz to w naszym wideo poniżej.

REKLAMA

Polecamy: Maja Staśko o piosenkach Malika. Nie gryzła się w język. Zdradziła, czy nadal będzie walczyć w oktagonie

Zobacz wideo Lanberry zagrała w Koło Plotka. "Chciałabym mieć moc czytania ludziom w myślach"

Julia Żugaj o tym, kogo chciałaby zobaczyć nago [KOŁO PLOTKA]

Lanberry wyjawiła sekret w "Kole Plotka". Za to kocha Małgorzatę Rozenek

Lanberry nie tylko spełnia się w roli trenerki "The Voice of Poland", ale również śpiewa i pisze teksty, w tym dla innych artystów. Wśród wylosowanych pytań znalazło się jedno o ulubiony numer. Okazuje się, że szczególne miejsce w jej sercu ma hit w duecie z Kayah i Viki Gabor. Uwielbia go śpiewać na koncertach.

To mi się zmienia, ale powiem wam, co działa na koncertach. Stwierdziłam, że w tym sezonie dołączę do mojej set listy kawałek, który współtworzyłam, bo to jest ważne, żeby zaznaczyć, że jest współtworzony. Jest to "Ramię w ramię", zawsze działa na publiczność - wyznała Lanberry.

Później zdradziła, za co kocha Małgorzatę Rozenek. Okazało się, że chodzi o jej charakterystyczny głos.

Kocham Małgorzatę Rozenek za jej głos - dumnie oznajmiła.

Piosenkarka ma także "crushy", o których opowiedziała w "Kole Plotka".

Jeśli chodzi o aktorów, to niezmiennie od wielu, wielu lat jest top Christian Bale, a jeśli chodzi o muzyków to niezmiennie John Frusciante - podsumowała.

Więcej pikantnych, ale i zabawnych szczegółów z życia Lanberry poznacie, klikając w nasze wideo na górze strony.