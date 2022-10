Medycyna estetyczna jest coraz bardziej dostępna. Wciąż oferuje drogie zabiegi, na które nie każdy może sobie pozwolić. Jednak pojawiają się kliniki tańsze, które z jednej strony oferują niższe ceny ze względu na niższą jakość oferowanych usług, z drugiej strony zgadzają się wykonywać zabiegi wątpliwie moralne.

W mediach co chwilę słyszymy o kolejnych osobach, które zapragnęły wyglądać jak Barbie lub przeszły wiele operacji plastycznych, aby upodobnić się do Kena. Niektórzy chcą się upodobnić do postaci z bajek czy do osób znanych z telewizji. Do tej ostatniej grupy należy Jennifer Pamplona, która zapragnęła wyglądać jak Kim Kardashian.

Być jak Kim Kardashian

Jennifer Pamplona jest brazylijską modelką. Pierwszą operację plastyczną przeszła w wieku 17 lat! Zoperowała wówczas biust. Powiększyła go o kilka rozmiarów. Operacja powiększania piersi jest jedną z popularniejszych w Brazylii. Drugim równie częstym zabiegiem jest powiększanie pośladków. Jennifer też się nimi zajęła.

Kim Kardashian jest znana z dużej, kształtnej pupy, więc i Jennifer była zdeterminowana, by mieć taką. Poddała się aż 10 operacjom tej części ciała. A i to nie koniec. Miała też dwie operacje poprawiające kształt nosa i aż 14 razy powiększała swoje usta. Najniebezpieczniejsze było usuwanie żeber. Wszystko po to, aby wyszczuplić talię.

Dziewczyna łącznie przeszła 40 zabiegów medycyny estetycznej. Wydała blisko trzy miliony złotych. Ale efekt jej nie zadowolił.

Kolejne operacje

Dziewczyna nie była zadowolona, żałowała decyzji o operacjach tak bardzo, że zapragnęła wrócić do dawnego wyglądu. Przyznaje też, że było uzależniona od operacji plastycznych. Wciąż chciała więcej i więcej.

Wydała więc kolejne 700 tysięcy złotych, aby odwrócić ich efekt. Chciała przynajmniej spróbować wyglądać tak jak kiedyś.

To było uzależnienie, wpadłam w cykl operacji, które równały się sławie i pieniądzom. Czułam, że tracę nad tym wszystkim kontrolę. To był naprawdę ciężki czas dla mnie - opowiadała w jednym z wywiadów Jennifer.

