Małgorzata Rozenek sprytnie wykorzystuje swoje "pięć minut", które z powodzeniem przedłużyło się już na lata. Świeżo upieczona prezenterka "Dzień Dobry TVN" jest aktywną i zapracowaną mamą trójki dzieci i prowadzi własne liczne biznesy. Wygląda na to, że ciągle jej mało, bo właśnie wystartowała z nową linią marki Mrs. Drama.

Małgorzata Rozenek sprzedaje produkty do domu. Cena świeczek może dobić. Przebija ją koc

27 października Małgorzata Rozenek ogłosiła na Instagramie, że startuje z nową linią produktów w swojej marce Mrs. Drama. Do tej pory sprzedawano tam głównie ekskluzywne ubrania. Tym razem prezenterka "Dzień Dobry TVN" zdecydowała się na akcesoria do domu. W premierowej kolekcji pojawiły się sojowe świeczki, ręczniki i dyfuzory zapachowe do pomieszczeń.

Od dziś w naszej ofercie znajdziecie pięknie pachnące świece. Połączenie róży damasceńskiej, białych kwiatów, piżma i szałwii wprowadzi was w cudowny nastrój. Dyfuzory zapachów wykonane we włoskiej manufakturze z najwyższej jakości szkła, żeby służyły wam, jako piękny dodatek dla waszego wnętrza - czytamy na Instagramie prezenterki.

Za świecę o pojemności 450 g zapłacimy prawie 200 zł. W sklepie dostępne są dwie wersje zapachowe: fig therapy i namaste therapy. Z czego zostały wykonane produkty? Małgorzata Rozenek postawiła na wysoką jakość.

Świeca została wykonana z wosku sojowego. Jej warstwa górna wykończona jest mieszanką wosku sojowego z dodatkiem wosku pszczelego. Użyliśmy knota z czystej bawełny przeplatanego włóknami papieru, aby zapewnić bardziej spójne i stabilne spalanie - czytamy na stronie.

Małgorzata Rozenek wystartowała z nową linią marki Mrs. Drama fot. screen mrsdrama.pl

Dla zamożniejszych klientów w ofercie dostępny jest koc z naturalnej bawełny z logo marki za jedyne... 499 zł. Sesja zdjęciowa została zrealizowana w domu Małgorzaty Rozenek, więc możemy przy okazji podejrzeć detale wnętrza m.in. rodzinne zdjęcia na kominku.

Małgorzata Rozenek wystartowała z nową linią marki Mrs. Drama fot. screen mrsdrama.pl

Więcej zdjęć Małgorzaty Rozenek znajdziesz w galerii na górze strony.

Co o produktach "perfekcyjnej pani domu" sądzą fanki Małgorzaty Rozenek? Zwrócono uwagę na wysokość cen, ale także pogratulowano Małgorzacie, że jest przedsiębiorcza i z powodzeniem realizuje kolejne cele. Nowa linia marki Mrs. Drama to też prawdziwa gratka dla wielbicielek stylu Małgorzaty Rozenek.

Super! Zawsze zachwycam się pani domem i miło będzie mieć jakiś element eleganckiego wystroju u siebie.

Pani Małgosiu, to było do przewidzenia. Perfekcyjna pani domu musi mieć swoje domowe patenty.

Bardzo fajne rzeczy, ale zapach za około 200 zł? Uważam, że to bardzo drogo - czytamy w komentarzach.

Skusicie się na któryś z produktów?

