Julia Wieniawa i jej romantyczne perypetie to bez wątpienia temat uwielbiany przed media. Relacja aktorki z Antkiem Królikowskim mocno wpłynęła na rozwój jej kariery. Potem spotykała się z Aleksandrem Baronem, z którym po głośnym rozstaniu związała się Blanka Lipińska. W 2020 roku aktorka potwierdziła związek z Nikodemem Rozbickim, ale i tutaj nie mamy "happy endu", para właśnie ogłosiła rozstanie.

Zobacz wideo Nikodem Rozbicki i Julia Wieniawa na wakacjach

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki nie są już razem. "Mamy dla siebie ocean dobroci i międzygalaktyczną więź"

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki właśnie ogłosili, że nie są już razem. Para potwierdziła krążące od kilku tygodni plotki o zakończeniu związku. Na Instagramie Nikodema pojawił się wpis, w którym poinformował, że rozstali się w dobrych stosunkach i nadal pozostają dla siebie ważni.

Tak, nie jesteśmy już razem, ale mamy dla siebie ocean dobroci i międzygalaktyczną więź. Pozdro z Londynu! - napisał.

W ostatnim czasie zarówno na Instagramie Julii Wieniawy, jak i Nikodema Rozbickiego przestały pojawiać się ich wspólne zdjęcia. Wcześniej bardzo chętnie pokazywali się razem. Na branżowych eventach aktorka też była widywana sama. To wywołało falę spekulacji w sieci. Zachowanie gwiazdy budziło spore podejrzenia, szczególnie podczas konfrontacji z tematem. Podczas jednej z ostatnich imprez dociekliwy reporter Pomponika poprosił Wieniawę o komentarz.

Julia, pozwolę sobie przejść do ostatniego pytania. W internecie martwią się, że twój związek z Nikodemem się zakończył. Mogłabyś to jakoś skomentować? - zapytał.

Jej reakcja? Bardzo szybko ucięła temat, wymijając się brakiem czasu. Oddała mikron i odwróciła się na pięcie. Takiej reakcji trudno było nie potraktować jako potwierdzenia plotek.

Nie starczyło czasu na to pytanie. No cholera jasna, pa - szybko skwitowała i skończyła wywiad.

Jak się okazuje, to nie wszystko. Tuż przed ogłoszeniem przez parę rozstania zastanawiający wpis pojawił się na InstaStories Kosiora. Raper oznaczył Julię Wieniawę i dodał wpis obrażający Nikodema.

Twój były to dupek - napisał.

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki się rozstali? fot. instagram.com/young_kosior

Co na to fani? Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki byli uważani za jedną z najfajniejszych par w show-biznesie i widać, że nikt nie spodziewał się rozpadu tego związku. W komentarzach pochwalono też sposób, w jaki para zakończyła relację - bez afer i wzajemnych wyrzutów, jak zrobił to na przykład były partner Julii, Antek Królikowski, kiedy zakończył związek z Opozdą.

I to jest najważniejsze. Szacunek po rozstaniu i dojrzałe zakończenie relacji. Tak trzymać.

Że co? Nie wierzę w to! Jesteście najlepszą parą, na bank to nieprawda.

Mam mnóstwo takich par w swoim otoczeniu. Wystarczy się "normalnie" rozejść z szacunkiem, a to w dzisiejszych czasach bardzo trudne.- czytamy w komentarzach.

