Piotr Kraśko zaliczył spory kryzys wizerunkowy. Wszystko zaczęło się od jazdy autem bez uprawnień. Został skazany przez sąd i musi zapłacić za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy 100 tysięcy złotych oraz ponieść koszty postępowania cywilnego. Wyszły też na jaw jego braki w zeznaniach podatkowych. Dziennikarz musiał za niepłacone podatki zapłacić 850 tysięcy złotych. Teraz jeden z tabloidów dowiedział się, czy Piotr Kraśko może liczyć na powrót do "Faktów". Okazuje się, że nie będzie to teraz takie proste.

Piotr Kraśko może mieć problem z powrotem do "Faktów". Według tabloidu nie ma go nawet w grafiku

Piotr Kraśko po skandalach pojawił się w studiu "Dzień dobry TVN" i opowiedział o tym, że zmaga się z depresją. W rozmowie z prowadzącymi - Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem odniósł się do ostatnich wydarzeń i problemów z prawem. Przeprosił widzów za błędy i podkreślił, że jest w trakcie leczenia i bierze antydepresanty. Teraz "Fakt" dotarł do informacji, kiedy kończy się prezenterowi zwolnienie lekarskie, na którym był w ostatnim czasie.

Zwolnienie lekarskie, na którym przebywa Piotr Kraśko, kończy się 4 listopada. Choć dziennikarza jest już gotowy na powrót i chce pracować, nadal nie ma go w grafikach prowadzących serwis informacyjny - podkreślił tabloid.

Wypowiedziała się także dziennikarka z otoczenia mężczyzny, która twierdzi, że Piotr Kraśko nie chce już przedłużać zwolnienia i ma ochotę wrócić do redakcji "Faktów" jak najszybciej.

Piotr czuje się lepiej i jest w dobrej kondycji. Powoli szykuje się do pracy i na razie nie zakłada, że przedłuży zwolnienie.

