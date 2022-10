Joanna Racewicz lubi dzielić się z obserwatorami przemyśleniami na temat życia i sytuacji w Polsce. Ostatnio dziennikarka opowiedziała o tym, co myśli o galopującej inflacji, która wynosi teraz, według danych GUS, aż 17,2 procent. Joanna Racewicz dostrzega jednak pozytywne skutki tego stanu rzeczy.

Joanna Racewicz pozytywnie o inflacji. Padły zaskakujące słowa

Dziennikarka wstawiła do sieci relację, w której podzieliła się przemyśleniami. Joanna Racewicz zdaje sobie sprawę z faktu, że w związku z obchodami Wszystkich Świętych bliscy zmarłych często zasypują ich groby dużą liczbą zniczy i sztucznych kwiatów. Zdecydowanie nie jest to coś, co jej się podoba. Na InstaStories stwierdziła wprost:

Chcę powiedzieć dzisiaj, że jakoś przewrotnie cieszę się z drożyzny w przycmentarnych sklepach, wiecie? Bo to może sprawi, że nie będziemy szaleć z plastikozą, zniczozą i tego typu śmieciozą. Przyznam uczciwie, że jest to moja opinia i można się z nią nie zgadzać. Jestem głęboko przekonana, że im ten cały nasz święty, nie, wszystkoświętowy blichtr kompletnie na nic. Że więcej w tym ścigania się, kto postawi więcej niż faktycznej pamięci. Może kogoś ranię, ale to moje zdanie i ja się z nim zgadzam - podkreśliła.

Joanna Racewicz Instagram / Joanna Racewicz screen

Wszystkich Świętych - ceny zniczy i stroików przyprawiają o ból głowy

Według danych GUS koszt znicza średniej wielkości wzrósł aż o około 28 procent. We wrześniu zeszłego roku mogliśmy kupić jeden za około sześć złotych. Teraz cena za sztukę wzrosła o około dwa złote. Jest to sporo w porównaniu do lat poprzednich. W przypadku stroików czy chryzantem także widać znaczący wzrost cen.

Co myślicie o słowach Joanny Racewicz? Zgadzacie się z jej stanowiskiem?