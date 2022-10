Książę Harry w ubiegłym roku poinformował, że ma zamiar napisać autobiografię, ale raczej nikt nie spodziewał się, że trafi na półki sklepowe tak szybko. Z końcem lipca wydawnictwo, z którym podpisał umowę, poinformowało, że książka już jest ukończona i ma formę pewnego rodzaju pamiętnika. Mają w niej być zawarte nieznane dotąd szczegóły rozpadu małżeństwa księżnej Diany i króla Karola III, ciekawostki z życia na dworze czy wspomnienia dotyczące matki.

Znana jest data premiery autobiografii księcia Harry'ego

Kilka miesięcy temu Page Six donosił, że książka księcia Harry'ego ujrzy światło dzienne już w listopadzie tego roku, jednak z uwagi na śmierć królowej Elżbiety II data oficjalnej premiery została przeniesiona. Wygląda na to, że mimo wszystko nie będziemy musieli długo czekać, aby dowiedzieć się, jak wyglądało życie na dworze oczami męża Meghan Markle. Według New York Times autobiografia trafi na półki już 10 stycznia 2023 roku.

Po wielu miesiącach gorączkowych spekulacji książka zostanie wydana 10 stycznia 2023 roku, jak twierdzą przedstawiciele branży - czytamy w jednym z artykułów New York Times.

Książka, która trafi do sprzedaży, nie jest pełnym zbiorem myśli księcia Harry'ego. Po śmierci królowej Elżbiety II usunął niektóre kontrowersyjne fragmenty, o których najwidoczniej nie przystoi teraz rozmawiać. Zachował jednak rozdział, przez który Karol III może mieć spore kłopoty.

Według zagranicznych mediów royalsi nieco się stresują pomysłem księcia Sussex. Myślicie, że faktycznie mają ku temu powód?

