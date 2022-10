25 października media obiegła informacja, że Ewelina Lisowska najprawdopodobniej rozstała się z niejakim Andim Mancin. Pomimo tego, że ich związek trwał dwa lata, to unikali blasku fleszy i nie pokazywali się razem na branżowych imprezach. Wszystko wskazuje na to, że łączące ich uczucie nie przetrwało jednak próby czasu i miłość zakończyła się z wielkim hukiem. W sieci zawrzało po tym, jak były partner piosenkarki na instagramowym profilu pokazał nagranie, na którym Lisowska pakuje rzeczy w obecności policji. Do tej pory sama zainteresowana nie skomentowała sprawy.

Ewelina Lisowska odcina się od plotek. Zadowolona pozuje z pupilami

Jeszcze kilka dni temu nic nie wskazywało na to, że Ewelina Lisowska stanie się główną bohaterką medialnej awantury. Pomimo tego, że w sieci huczy od plotek, to piosenkarka milczy i na razie nie zamierza komentować tej afery. Najnowszy post na jej na instagramowym profilu jest tego idealnym przykładem.

Lisowska opublikowała zdjęcie, na którym z uśmiechem na ustach pozuje w towarzystwie ukochanych psów. Do fotografii nie dodała żadnego podpisu. Początkowo fani mogli zostawiać komentarze, ale po czasie piosenkarka zablokowała możliwość napisania czegokolwiek.

Próbowaliśmy skontaktować się z Lisowską z prośbą o komentarz, ale nie odpowiedziała na naszą wiadomość.

Kim jest Andi Mancin?

Andi Mancin jest sportowcem, który swoją karierę rozpoczął od zawodów snowboardowych, aby w kolejnych latach próbować sił w motocrossie. Największe sukcesy zaczął odnosić jednak jako kierowca rajdowy. Wielokrotnie startował w zagranicznych wyścigach, w tym w ramach WRC czy Rally America. Lata temu zdobył też tytuł mistrza Polski w wyścigach długodystansowych. Ma zarówno polskie, jak i włoskie korzenie. Od lat mieszka w Bielsku-Białej.

