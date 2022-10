W najnowszym odcinku "Top Model" uczestnicy mieli wystąpić w świątecznej sesji z marką Apart. Zadanie polegało na odtworzeniu słynnych scen z największych komedii romantycznych, osadzonych w tym magicznym czasie m.in. w "Holiday" czy "Dzienniku Bridget Jones". Maciej Skiba poczuł się urażony tym, że wybranka jego serca, Michalina Wojciechowska, w czasie sesji namiętnie pocałowała modela. Przez resztę dnia był na nią obrażony i nie odzywał się do niej w domu modelek. Następnego dnia w odwecie uczestnik zbliżył się do modelki Aleksandry Helis. W sieci zawrzało. Widzowie w komentarzach nie dowierzają. Zarzucają Maćkowi brak profesjonalizmu.

Internauci komentują dramę między Michaliną i Maciejem

Oglądając ostatni odcinek "Top Model", można odnieść wrażenie, że to nie program o modelach, a brazylijska telenowela. Miłosny trójkąt, który powstał w środowym odcinku show, spotkał się z licznymi komentarzami ze strony widzów.

Maciek chyba pomylił "Love Island" z "Top Model".

Żenada ciągnięta na siłę.

Według mnie lekka dziecinada takie obrażanie, ale oby im się ułożyło.

Pod postem na Facebooku fani również skomentowali napiętą sytuację między parą modeli. Widzowie są zgodni, że tego typu sytuacje nie powinny mieć miejsca w programie modowym.

Czy nie za dużo miejsca zajmuje ten niby dramat pary Maciek i Michalina? Czy "Top Model" to ma być "Big Brother"? I jeszcze te komentarze wsparcia Joanny Krupy? Słabe to.

A ja myślę, że to reżyserowane dla oglądalności. Ta drama, plus zazdrość i obrażanie się, później pojawia się Olka, ale jednak Maciek i Michalina wracają do siebie.

Te dramy miłosne są męczące. Oglądam program dla mody, a nie dla problemów miłosnych.

Co sądzicie o sytuacji między Maćkiem a Michaliną?