Dawniej Magdalena Stępień należała do grona osób, które regularnie dzieliły się z internautami informacjami o sobie. Gdy Oliwier zachorował, instagramowy profil pomagał jej, aby zdobywać pomoc w ratowaniu dziecka oraz informowaniu obserwatorów o kolejnych etapach leczenia. Po śmierci chłopca modelka całkowicie zniknęła z mediów społecznościowych. Ostatnio wróciła i publikuje w sieci zdjęcie oraz nagrania, na których możemy zobaczyć jej syna. Najnowszy film porusza.

Pogrążona w żałobie Magdalena Stępień wspomina syna

We wpisach i nagraniach, którymi Magdalena Stępień dzieli się z obserwującymi ją osobami, wspomina syna, ale też zaznacza, że przeżywa bardzo trudne chwile. Nie inaczej było tym razem. Po trzech miesiącach od jego śmierci modelka wróciła wspomnieniami do wspólnie spędzonych chwil. Wrzuciła do sieci kilka kadrów i nagrań, na których widzimy uśmiechniętego Oliwiera Rzeźniczaka.

27.10.2022 - ten dzień już zawsze będzie najsmutniejszym dniem w życiu naszej rodziny. Dziś mijają trzy miesiące odkąd odszedłeś synku do nieba - napisała na Instagramie.

W tym niezwykle trudnym dla niej czasie może jednak liczyć na wsparcie internautów. W komentarzach pod nagraniem nie brakowało skierowanych w jej stronę słów wsparcie.

Jesteś twardzielką. Oliś zawsze będzie miał miejsce w twoim sercu, ale rana kiedyś się zagoi. Na zawsze pozostanie tylko blizna. Twoje życie poukłada się szczęśliwie. Jestem z tobą całym sercem.

Trzymaj się, Madzia. Nie ma słów, które mogłyby ukoić twoje cierpienie, ale wierzę, że synek czuwa nad tobą i nie chce widzieć cię smutną.

Oglądam i płacze... Tak bardzo mi przykro - czytamy na Instagramie.

Gdy Oliwier Rzeźniczak miał kilka miesięcy, wykryto u niego rzadki nowotwór wątroby. Niestety, dziecka nie udało się uratować. Zmarł pod koniec lipca 2022 roku.

