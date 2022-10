Odkąd Robert Lewandowski przeszedł do FC Barcelony, nie tylko Ania Lewandowska chętniej odwiedza stadion Camp Nou. Żonie piłkarza na ostatnim środowym meczu towarzyszyła Joanna Przetakiewicz. Na Instagramie fotką ze spotkania z Bayernem Monachium pochwaliła się także Maffashion. Była z nią Roksana Węgiel. Młode gwiazdy akurat były w Barcelonie na sesji zdjęciowej dla biżuteryjnej marki. Dumnie kibicowały polskiemu napastnikowi i drużynie, jednak to, na co zwrócili uwagę obserwatorzy celebrytki, to dojrzały wygląd wokalistki.

Maffashion i Roksana Węgiel w Barcelonie. Fanka do Kuczyńskiej: Wyglądasz jak ta młodsza

Choć wynik spotkania nie był zadowalający, Barca przegrała 0:3, a także wypadła z Ligi Mistrzów, nastroje na stadionie w trakcie meczu były świetne, czego przykładem są zdjęcia polskich celebrytek. Maffashion dodała serię ujęć, na których bacznie ogląda zmagania Roberta Lewandowskiego. Nie zabrakło także fotografii z Roksaną Węgiel. Celebrytki zapozowały na tle stadionu.

Z wizytą u Roberta [Lewandowskiego przyp. red.] z Roxie Węgiel - napisała pod karuzelą zdjęć Maffashion.

Kuczyńska postawiła na szerokie dżinsowe spodnie z niskim stanem i czarny crop top na cienkich ramiączkach. Do luźnej stylizacji dobrała torebkę Fendi. Włosy związała w modne uczesanie sleek bun. Postawiła na delikatny makijaż. Roksana Węgiel miała na sobie czarny obcisły kombinezon bez ramiączek z białymi lampasami. Włosy miała rozpuszczone i zdecydowanie mocniejszy makijaż. Nie uszło to uwadze obserwatorom Maffashion, którzy skomentowali dojrzały wygląd wokalistki.

Bez urazy dla Roxie, ale ty tutaj zdecydowanie wyglądasz jak ta młodsza.

Roxie wygląda na co najmniej 30 lat.

Jak to jest, że jesteś starsza od niej o ponad 15 lat, a wygląda, jakby było na odwrót?

