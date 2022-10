Dorota Szelągowska chętnie dzieli się z fanami informacjami o sobie. Tym razem wrzuciła do sieci kadry z najnowszej sesji zdjęciowej. W sekcji komentarzy posypały się miłe słowa skierowane w stronę prezenterki. Show jednak skradła fotografia zza kulis. Sami zobaczcie.

Dorota Szelągowska pochwaliła się na Instagramie kadrem z najnowszej sesji zdjęciowej, która została wykonana z okazji 25-lecia TVN-u. Oprócz niej na okładce magazynu "Viva!" znalazły się także inne gwiazdy współpracujące ze stacją. Wszyscy wyglądali olśniewająco, jednak zdaniem wielu osób to gospodyni programu "Totalne remonty Szelągowskiej" wypadła najlepiej.

Na pierwszym istna Marylin Monroe, jeszcze z tym szerokim uśmiechem i czerwoną szminką!

Wszyscy bardzo elegancko i ładnie, ale to pani skradła okładkę! Do pani wzrok ciągnie najbardziej - ten szczery uśmiech.

Jak Marilyn Monroe! Przepięknie.

No Marilyn Monroe, ale drugie zdjęcie jednak zburzyło mi obraz - napisali fani w komentarzach na Instagramie.

Specjalistka od aranżacji wnętrz postanowiła także uchylić rąbka tajemnicy i pokazała, jak ona i towarzyszący jej Hubert Urbański wyglądali za kulisami. Do fotografii dodała hasztagi: Instagram vs. reality, sorry Hubert, sorry ja. Ten kadr również bardzo spodobał się internautom.

I ta stylówka w połączeniu z adidasami. Pani to zawsze pięknie wygląda. Czy "zrobiona", czy nie.

Kulisy są najlepsze - charakterek widać.

Marilyn Monroe w adidasach. To zdjęcie wymiata!

Dorota Szelągowska, Hubert Urbański Instagram/@dotindotin

Trudno nie zgodzić się z komentarzami internautów. Rzeczywiście na pierwszym zdjęciu Dorota Szelągowska jest bardzo podobna do Marilyn Monroe.

