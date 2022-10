Katarzyna Cichopek chętnie dzieli się z internautami pomysłami na stylizacje w mediach społecznościowych. Tym razem prezenterka "Pytania na śniadanie" wstawiła do sieci zdjęcie w beżowym zestawie składającym się z grubej, wełnianej koszuli i traperów w tym samym kolorze, co góra stylizacji. Tak ubrana pojawiła się na spacerze po parku. Trzeba przyznać, że jej "look" idealnie wpisał się w jesienną aurę za oknem. Uwagę zwracają także rockowe spodnie, które wybrała. Tylko ona mogła to obronić. Cała stylizacja prezentowała się świetnie.

REKLAMA

Polecamy: Rubikowie świętują 17 lat związku, ale to Stuhrowie mogą się pochwalić długim stażem. Tak wyglądali kiedyś

Zobacz wideo Tomaszewska współczuje Cichopek i Kurzajewskiemu. "Związek lubi ciszę"

Katarzyna Cichopek w idealnej stylizacji do parku. Świetny zestaw na chłodniejsze wieczory

Katarzyna Cichopek od dłuższego czasu ma dobrą passe, jeżeli chodzi o modowe wybory. Gwiazda świadomie kreuje wizerunek i przeważnie decyduje się na proste, ale gustowne rozwiązania. Tym razem wystroiła się na spacer po parku w koszulę w czarno-biało-beżową kratę. Dobrała do niej skórzane, obcisłe spodnie, które były rockowym akcentem całej stylizacji.

Paulina Smaszcz docina Kurzajewskiemu. "Ja mam doktorat, Maciej tylko maturę"

Świetnie, że nie zdecydowała się na wyświechtane i banalne trampki. Zamiast tego wskoczyła w wygodne i masywne trapery, które nadały całości elegancko-casualowego tonu.

Nie zapomniała o okularach w stylu gwiazd Hollywood i słusznie, bo sprawiły one, że cała stylizacja prezentowała się o wiele lepiej.

Zobacz też: Katarzyna Cichopek poczuła miętę w "PnŚ". Taka stylizacja zawsze się sprawdzi