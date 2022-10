Maffashion czyli Julia Kuczyńska i Sebastian Fabijański rozstali się z hukiem w lipcu bieżącego roku. Mimo że nieprzejednani internauci nie wróżyli długiego pożycia influencerce i aktorowi "gardzącemu show-biznesem", to para doczekała się syna Bastka, a nawet kupiła okazały dom. Koniec końców związek nie przetrwał, a internet długo nie był w stanie zapomnieć Fabijańskiemu znajomości z transseksualną performerką Rafalalą. 34-latek zrehabilitował się już nieco w oczach fanów dzięki znacznie mniej skandalizującej relacji z Anną Marią Sieklucką. O tym, czy to rzeczywiście coś poważnego być może przekonamy się niebawem, bo póki co dwoje aktorów milczy. Maff z kolei znalazła szczęście w ramionach Mateusza, funkcjonującego w sieci jako Blu3aby. Związek wygląda na obiecujący.

Maffashion i Blu3aby - związek się rozwija

Nowy ukochany Julii przedstawia się jako "twórca cyfrowy". Na Instagramie obserwuje go niespełna 16 tysięcy osób, co w porównaniu z dorobkiem Maff (1,4 miliona followersów!) wygląda póki co dość skromnie.

Chłopak jednak wie, jak się buduje zasięgi. Na jego InstaStories pojawiły się zdjęcia Kuczyńskiej w seksownej stylizacji, na którą składał się komplet bielizny z metalowymi elementami, czarne skórzane spodnie oraz długi płaszcz. Ten sam zestaw zareklamowała celebrytka na swoim koncie, zbierając komplementy od znanych znajomych i fanów:

Wow! Jaka piękna bielizna - pochwaliła Ewa Szabatin.

Świetny stanik - zauważyła Maja Staśko.

Większość komentujących z wrażenia osłupiała do tego stopnia, że zostawiali komentarze złożone z samych emotikon.

Wygląda na to, że Mateusza rozpiera duma.

Jak sądzicie, tym razem to "ten jedyny"?

