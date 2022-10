Spikerki "Dwójki" w latach 90. Szerokie marynarki, grzeczne fryzury i to "coś"

W telewizyjnej "Dwójce" kariery rozpoczęło wiele znanych nazwisk. Tych dziennikarek nikomu nie trzeba przedstawiać. Przez lata prowadziły uwielbiane przez Polaków programy. Oprócz prezencji, talentu i umiejętności, każda z nich miała to „coś", co przyciągało przed ekrany miliony Polaków. Kto pracował wtedy w "Dwójce"?

Grażyna Torbicka

Pracę w Telewizji Polskiej rozpoczęła w 1985 roku u boku Włodzimierza Szaranowicza. Prowadziła wówczas program "Sportowa niedziela". Najpierw była związana z działem literackim Teatru Telewizji, ale szybko przeszła do TVP2. Grażyna Torbicka wiele razy prowadziła Festiwal Piosenki w Sopocie. Ale widzowie ciepło wspominają przede wszystkim jej autorski program "Kocham Kino".

Grażyna Torbicka Fot. KAPiF

Z TVP odeszła w 2016 roku. Od 2018 roku prowadzi autorski program "Grażyna Torbicka zaprasza" realizowany dla TVN Fabuła, a od stycznia 2019 - audycję "Kocham Cię kino" w Radiu Zet.

Jolanta Fajkowska

Jolanta Fajkowska telewizyjną karierę zaczęła w "Teleexpressie". Była jedną z pierwszych prowadzących. Prowadziła wiele programów, współpracowała z radiem. Szerszej (a przede wszystkim młodszej) publiczności dała się poznać jako prowadząca "Pytania na śniadanie". Dołączyła do ekipy w 2006 roku.

Jolanta Fajkowska Fot. Andrzej Iwańczuk / Agencja Wyborcza.pl

Od października 2014 związała się z Polsat News 2, gdzie ma swój program "Fajka pokoju". Pojawiała się też w radiu - od października 2016 do września 2020 roku była zastępcą kierownika redakcji rozrywki w Programie I Polskiego Radia oraz szefową redakcji i prowadzącą audycji "Cztery pory roku".

Agata Młynarska

Agata Młynarska prezenterką TVP została w grudniu 1990 roku. Zadebiutowała w dzienniku "Obserwator". Później przeszła do redakcji programów rozrywkowych. "Soboty w Dwójce", "Studio rano", "Animals". Prowadziła wiele formatów. Polacy pamięta ją choćby z "Róbta, co chceta, czyli rockandrollowa jazda bez trzymanki", który to program prowadziła z Jurkiem Owsiakiem.

Agata Młynarska Fot. KAPiF

Od 1992 z ramienia TVP współtworzyła akcję "I Ty możesz zostać św. Mikołajem" na rzecz pomocy dzieciom z domów dziecka, a we wrześniu 2002 roku została jedną z prowadzących poranny program śniadaniowy - "Pytanie na śniadanie". To oczywiście tylko najważniejsze tytuły z jej portfolio. W 2006 roku zaczęła pracować w Fundacji Polsat i przeszła do Telewizji Polsat.

Katarzyna Dowbor

Katarzyna Dowbor pracowała w Telewizji Polskiej od 1983 do 2013 roku. Prowadziła zarówno programy rozrywkowe, jak i dokumentalne. Pierwsze lata pracy to głównie jej felietony w programie "Pegaz" i filmy dokumentalne.

Kolejne lata współpracy z TVP przyniosły nowe wyzwania – była konferansjerką, współprowadziła festiwale i konkursy. Widzowie lubili takie programy z jej udziałem, jak: "Alchemia zdrowia i urody", "Apetyt na zdrowie", "Pytanie na śniadanie".

Katarzyna Dowbor Fot. KAPiF

Od września 2013 związana jest z Telewizją Polsat, a widzowie uwielbiają jej program "Nasz nowy dom".

Iwona Kubicz

Iwona Kubicz pracowała w TVP ponad dwie dekady. Bylła gospodynią takich formatów, jak "Panna z kawalerem" czy "Pytanie na śniadanie". Prowadziła także rozmowy do filmów dokumentalnych realizowanych przez TVP.

Iwona Kubicz Fot. KAPiF

Ze stacji odeszła nagle. Dostała wypowiedzenie z pracy, a decyzję argumentowano jej udziałem w reklamie. Dziennikarka postanowiła walczyć o dobre imię w sądzie i sprawę wygrała. Mogła wrócić do pracy w TVP2, ale postanowiła na dobre pożegnać się z tym kanałem.

Kiedyś były twarzami stacji. Co dziś robią byłe prezenterki TVP?